Opublikowali nagranie z kamienicy w Warszawie. To tutaj znaleziono ciała. Ukrainiec z zarzutami

Szok, co tam zobaczyli

Do szpitala wezwano pogotowie. Pacjentka zmarła. Rzecznik Praw Pacjenta: "Ta sytuacja nie powinna mieć miejsca"

CO SIĘ STAŁO?

Całowanie. Narkotyki w karmniku dla ptaków

Otwoccy kryminalni dostali zgłoszenie, że jeden z mieszkańców Całowania (pow. otwocki) może posiadać znaczne ilości narkotyków. Obserwacja 50-latka pozwoliła operacyjnym stwierdzić, że nielegalne substancje może on przechowywać u swojej konkubiny.

Podczas legitymowania mężczyzny, policjanci znaleźli przy nim zawiniątko amfetaminą. 50-latek został zatrzymany, a mundurowi postanowili przeszukać dwie posesje - jedną należącą do mężczyzny, drugą należącą do jego konkubiny. W przeszukaniach towarzyszył im pies służbowy, który pomagał w odszukiwaniu tajemnych skrytek.

- Policjanci na pierwszej posesji znaleźli dwa zawiniątka z mefedronem. Jednak to na drugiej działce znajdowała się skrytka z narkotykami. Podczas przeszukiwania podwórka jeden z policjantów postanowił sprawdzić, co znajduje się w karmniku dla ptaków i właśnie tam znalazł ponad 120 g amfetaminy zapakowanej w różnego rodzaju pojemniki - przekazał sierż. szt. Patryk Domarecki z otwockiej policji.

50-latek z zarzutami

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i mefedronu. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do prokuratorskiego wniosku i 50- latek trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.

i Autor: KPP w Otwocku Zamiast ziarna dla ptaków… twarde narkotyki! 50-latek wypchał karmnik amfetaminą