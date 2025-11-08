Zamykają metro w centrum Warszawy! Dworzec Centralny też. Totalny paraliż

Warszawę czeka komunikacyjny horror. Urzędnicy zarządzili jednoczesny remont Dworca Centralnego i metra

Jeśli tylko możesz, unikaj centrum Warszawy od 13 do 16 listopada! Bo wszystko wskazuje na to, że będzie tam wtedy komunikacyjny armagedon. Urzędnicy w Ratuszu stwierdzili, że wielkie i potrzebne, choć wiążące się z ogromnymi utrudnieniami remonty powinny odbyć się jednocześnie. Już od dziś, 8 listopada na stacji Warszawa Centralna nie będą zatrzymywały się żadne pociągi i ten stan rzeczy ma potrwać ponad tydzień, aż do 16 listopada, czyli przyszłej niedzieli. Pisaliśmy o tym szerszej w podlinkowanym w poprzednim zdaniu tekście. Jak się okazuje, paraliż kolejowy to nie wszystko. Bo już 13 listopada wieczorem, czyli od czwartku, z powodu remontu metro nie będzie kursowało w najbardziej obleganych miejscach aż do 16 listopada. Grunt, że można pospacerować po otwartym właśnie wielkim przejściu naziemnym przez Marszałkowską. Ale jak tam dotrzeć? Oto niezbędne wskazówki od zarządców metra!

Które stacje metra nie będą działać? Wszystko zamknięte od Marymontu pod Wierzbno

Co będzie się działo w metrze? Jak głosi komunikat na stronie WTP, 13 listopada o godzinie 21:30 na kilku stacjach metra linii M1 zacznie się wymiana urządzeń sterowania ruchem i podstacji energetycznej. Do niedzieli 16 listopada pociągi nie będą jeździły na trasie Wilanowska – Słodowiec. Zostanie zorganizowana komunikacja zastępcza. Autobusy i tramwaje będą kursować od "wczesnych godzin porannych" do godziny 2:30 w nocy. Metro na pierwszej linii będzie kursować na dwóch odrębnych odcinkach: Kabaty - Wilanowska i Słodowiec - Młociny. Zamknięte zostaną stacje: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika,Centrum, Świętokrzyska (przesiadkowa stacja do drugiej linii), Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont. Szczegóły dotyczące komunikacji zastępcznej na stronie WTP: https://www.wtp.waw.pl/newsy/2025/11/07/metro-202511/

🚇 Prace w metrze na linii M1 – ruszy komunikacja zastępcza❗️⚡️ W czwartek 13 listopada wieczorem, na kilku stacjach metra linii M1 rozpocznie się wymiana urządzeń sterowania ruchem oraz podstacji energetycznej. 👉 https://t.co/SKiUVFZMx8#Warszawa pic.twitter.com/lbN5zaa0wi— Warszawa (@warszawa) November 7, 2025

