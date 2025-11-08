Warszawa Centralna zamknięta od 8 do 16 listopada. Do tego zamknięte metro. Wielki remont wywoła duże utrudnienia w stolicy

Planujesz podróż pociągiem w dniach od 8 do 16 listopada i chcesz skorzystać ze stacji Warszawa Centralna? W takim razie musisz zmienić plany, bo w tych dniach dworzec ten zostanie wyłączony z ruchu pociągów. PKP zapowiada, że nie oznacza to całkowitego zamknięcia obiektu – część handlowa, nadziemna i podziemna będzie nadal dostępna, ale pociągi nie będą się zatrzymywały na Dworcu Centralnym. Wszystko przez wielki remont. Prace obejmą naprawę ścian hali peronowej, renowację kamiennych posadzek, modernizację oświetlenia w głównej hali, poczekalni i przejściach podziemnych. Będzie gruntowne czyszczenie całego dworca, do dziś przez wielu uważanego za obskurny relikt PRL. Może teraz się to zmieni, ale będzie to wymagało poświęceń ze strony podróżnych. Co musisz wiedzieć, jeśli pechowo akurat w tych dniach chciałeś skorzystać z Dworca Centralnego jako pasażer?

Przede wszystkim to, że w wyniku genialnej koordynacji prac w stolicy kłopoty będą także w... metrze. Zaczną się ok. godz. 21.30 w czwartek 13 listopada i potrwają do niedzieli 16 listopada włącznie. Pokryją się zatem częściowo z paraliżem Dworca Centralnego. Metro na pierwszej linii będzie kursować na dwóch odrębnych odcinkach: Kabaty - Wilanowska i Słodowiec - Młociny. Zamknięte zostaną stacje: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika,Centrum, Świętokrzyska (przesiadkowa stacja do drugiej linii), Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont.

Gdzie zostaną przekierowane pociągi? Kilka różnych stacji w zamian za Centralny

W dniach od 8 do 16 listopada pociągi dalekobieżne będą zatrzymywały się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów zostanie przekierowana do Warszawy Gdańskiej i Warszawy Głównej. Ruch pociągów regionalnych i podmiejskich, w tym Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) przez tzw. linię średnicową będzie odbywał się bez zmian. Czynne pozostaną przystanki Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. Dodatkowo wybrane składy PKP Intercity zatrzymają się wyjątkowo na stacji Warszawa Śródmieście. Jak poinformował rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert, linia SKM S3 zostanie tymczasowo podzielona na dwie części: z Lotniska Chopina do Warszawy Głównej – kursować będzie jako S3,między Warszawą Wschodnią a Legionowem – jako S30. Pociągi będą odjeżdżały co około 60 minut. Niewielkie korekty w rozkładach jazdy pojawią się również w liniach S1, S2, S4 i S40.

Dodatkowa linia tramwajowa i honorowanie biletów

Aby ułatwić pasażerom dojazd z Warszawy Gdańskiej do centrum, uruchomiona zostanie dodatkowa linia tramwajowa 77, kursująca na trasie Ratuszowa-ZOO – PKP Służewiec przez Aleję Jana Pawła II i Aleję Niepodległości. Połączenie z centrum zapewnią też tramwaje linii 15 oraz metro linii M1. Wszystkie bilety PKP Intercity będą w tym czasie honorowane w warszawskiej komunikacji miejskiej — zarówno w pociągach SKM, jak i w metrze oraz w autobusach i tramwajach ZTM. Będzie to dotyczyło m.in. przejazdów na liniach 127, 128, 158, 175, 190, 504, 517 oraz tramwajach 1, 6, 7, 15, 22, 24, 25, 28, 61, 76, 77. Dodatkowo obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów między Kolejami Mazowieckimi a PKP Intercity na odcinkach:

Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia,Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna,Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska.

Koleje Mazowieckie zapowiedziały również, że pociągi lotniskowe będą kursowały w relacji Modlin – Warszawa Wschodnia – Modlin, a wybrane składy zakończą bieg na stacji Warszawa Główna lub Warszawa Wschodnia. W czasie utrudnień na najważniejszych stołecznych stacjach pojawią się informatorzy PKP i ZTM, którzy pomogą pasażerom w orientacji i przesiadkach. Dyżury będą pełnione w rejonie stacji Warszawa Gdańska, Centralna, Śródmieście, Wschodnia i Zachodnia.

