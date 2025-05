Zabił 16-letnią Maję z wyjątkowym okrucieństwem! Matka Bartłomieja G. broni syna. "Nigdy nikogo nie pobił”

Co się dzieje?

— Jak się pokłócę, to za pięć minut wrócę do domu, tato — mieli usłyszeć bliscy od 16-letniej Mai. Był 23 kwietnia. Już nigdy więcej jej nie zobaczyli. 1 maja, w zaroślach pod Mławą, policyjny pies tropiący odnalazł jej ciało. Dziewczyna została zamordowana z wyjątkowym okrucieństwem.

Sprawca przywiązał ją do drzewa, torturował, przypalał – być może kwasem siarkowym – a na koniec zabił uderzeniami młotka lub szpadla. Tego samego dnia policja wystąpiła o areszt dla Bartłomieja G., który – według śledczych – był niezaprzeczalnym sprawcą. Najprawdopodobniej nie mógł pogodzić się z odrzuceniem przez Maję. Piękną, uśmiechniętą nastolatkę, która nie odwzajemniała jego uczuć.

Bartłomiej G. (17 l.) był – jak twierdzi jego matka – zawsze wzorowym uczniem. W mediach społecznościowych pisze, że jej syn był nadwrażliwy, nierozumiany przez rówieśników i przeciążony emocjonalnie. — Mój syn miał czerwony pasek, nigdy nikogo nie pobił — przekonuje Joanna D., matka nastolatka. — Bartka zniszczyło traktowanie rówieśnicze, widocznie był przebodźcowany. Poza tym wiem, że się pobili, ale czy ją zabił, to tego nie wiem. Podejrzany, to nie znaczy winny (...). Dla mnie on będzie zawsze moim najukochańszym synkiem — napisała kobieta w jednej z wiadomości.

Bartłomiej nie został jeszcze przesłuchany. Policja podejrzewa go, ponieważ to on jako ostatni widział się z Mają. Telefony obojga logowały się w tym samym miejscu i czasie, monitoring miasta też potwierdził, że się spotkali. Analiza wykonana przez Wydział Techniki Operacyjnej KWP potwierdziła te ustalenia. Chłopak został zatrzymany w Grecji, na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania. Obecnie przebywa w areszcie i czeka na ekstradycję, która ma się odbyć w najbliższych tygodniach.

Uczeń technikum budowlanego z Mławy po zbrodni pojechał z klasą na praktyki zawodowe do Grecji. Według śledczych wszystko było wcześniej zaplanowane. Umówił się z Mają „na rozmowę”, zwabił ją w krzaki i tam, młotkiem lub szpadlem przyniesionym z wyprzedzeniem, ogłuszył. Związał, torturował, a potem zabił. Spokojnie spakował się na wyjazd, jakby nic się nie stało. Chciał zyskać alibi. Ale nie ma zbrodni doskonałej.

Prokuratura planuje postawić mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Przełomowe okazały się nagrania z monitoringu. Motyw zbrodni nie został jeszcze ustalony. Wiadomo, że Bartłomiej znał Maję od lat.

Jak podaje rzecznik prokuratury w Płocku, śmierć nastolatki nastąpiła w wyniku licznych obrażeń głowy. Sprawca celowo ukrył zwłoki. Ale prawda — jak zawsze — wyszła na jaw.