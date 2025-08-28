Zbudowali zieloną bibliotekę w metrze! Otwarcie pierwszej w Polsce Metroteki już niebawem

To wspaniała wiadomość dla wszystkich moli książkowych. Na stacji Metro Kondratowicza już od przyszłego miesiąca będą mogli chwycić w drodze do pracy ulubioną powieść. W nowoczesnym białym wnętrzu oprócz książek będzie też dużo zieleni. To za sprawą uprawy ziół. – Naturalna zieleń, zapach świeżych ziół, delikatność kwiatów mają sprawić przyjemność naszym Czytelnikom i pokazać, że czasami niemożliwe staje się możliwe – mówi dr Kamila Myrdek-Rak, która przygotowała w Metrotece uprawę roślin.

To pierwsza tego typu placówka w Polsce, która ma połączyć kulturę i czytelnictwo z codzienną komunikacją miejską. Projekt od samego początku wzbudzał duże emocje, a jego realizacja nie była łatwa. Metroteka ma stać się wielofunkcyjną przestrzenią, która wykracza poza tradycyjną definicję biblioteki. Jej celem jest służenie jako miejsce spotkań, nauki i odpoczynku dla tysięcy pasażerów korzystających codziennie z drugiej linii metra. Warszawa stawia na innowacje i zaskakuje mieszkańców oraz turystów nowym, kulturalnym punktem na mapie miasta.

Metroteka wyróżnia się przede wszystkim swoją lokalizacją, ale to nie jedyny innowacyjny element. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego, futurystycznego wnętrza, za które odpowiada pracownia Grzegorza Kłody. W przestrzeni dominować będą opływowe, parametryczne meble, zaprojektowane specjalnie dla tego miejsca, które mają nadać całości dynamiczny i niepowtarzalny charakter. Całkowity koszt wyposażenia, za które odpowiada firma GABI sp. z o.o., wyniósł 772 350 zł netto.