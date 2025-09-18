Zdenerwował się i zdemolował witrynę sklepową w Żyrardowie! Grozi mu deportacja

Dyżurny żyrardowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o uszkodzeniu witryny sklepowej i natychmiast na miejsce skierował funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego. Zgłaszający wskazał kierunek ucieczki sprawcy i podał jego rysopis, co okazało się kluczowe w szybkim ujęciu wandala. Policjanci rozpoczęli poszukiwania i już po chwili zauważyli mężczyznę odpowiadającego opisowi. Okazało się, że jest to 40-letni obywatel Ukrainy. Podczas rozmowy mężczyzna przyznał się do winy, tłumacząc swoje zachowanie nagłym przypływem złości. – „Zdenerwowałem się” – miał powiedzieć zatrzymany, cytuje jego słowa sierż. szt. Julia Szczygielska z KPP w Żyrardowie.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do żyrardowskiej komendy, gdzie usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. Zgodnie z polskim prawem, za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Sprawa nie kończy się jednak na uszkodzeniu mienia. Policjanci ustalili, że 40-latek miał już wcześniej konflikty z prawem i był karany za kradzieże oraz liczne wykroczenia. To przeważyło szalę. Z uwagi na lekceważenie porządku prawnego w Polsce oraz ryzyko dalszego jego naruszenia, policjanci z Zespołu Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych wszczęli procedurę deportacyjną. Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie skierował wniosek do Straży Granicznej o wydalenie mężczyzny z kraju.

W poniedziałek, 15 września, 40-latek został doprowadzony do placówki Straży Granicznej, gdzie dalsze czynności prowadzą funkcjonariusze SG.