Zderzenie autobusów w Warszawie. Odłamki szyby posypały się na siedzenia, jedna osoba trafiła do szpitala

W niedzielę na ulicy Łukowskiej doszło do wypadku z udziałem dwóch autobusów komunikacji miejskiej (linie 158 i 141).

Wskutek zderzenia jeden z pasażerów doznał urazu ręki i musiał zostać przewieziony do placówki medycznej.

Funkcjonariusze policji dokładnie badają przyczyny i przebieg drogowego incydentu.

Zderzenie dwóch autobusów

Do incydentu doszło w niedzielę, krótko przed godziną 15. Jak informuje portal Miejski Reporter, pojazd linii 158 (oznaczony jako przejazd techniczny) uderzył w tył autobusu linii 141, który zwalniał lub już stał na przystanku. W wyniku silnego wstrząsu w obu maszynach popękały szyby, a odłamki rozsypały się prosto na siedzenia dla pasażerów.

Na miejsce natychmiast zadysponowano odpowiednie służby ratunkowe. Szybko okazało się, że pomocy medycznej wymaga jedna osoba przebywająca w pojeździe. Poszkodowany, po wstępnych oględzinach przeprowadzonych przez ratowników, został przetransportowany do szpitala z urazem ręki.

Teren wokół miejsca zderzenia na ulicy Łukowskiej został sprawnie zabezpieczony. Dalsze postępowanie w tej sprawie, mające na celu ustalenie precyzyjnych okoliczności kolizji, przejęli funkcjonariusze z warszawskiego wydziału ruchu drogowego.

Armagedon na torach. Tramwaj wykoleił się na pętli Witolin! Specjalny pojazd w akcji