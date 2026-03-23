Zderzenie autobusów w Warszawie. Odłamki szyby posypały się na siedzenia, jedna osoba trafiła do szpitala

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-03-23 11:39

W niedzielne popołudnie (22 marca) na ulicy Łukowskiej doszło do niebezpiecznie wyglądającej kolizji. W rejonie przystanku Witolin autobus miejski wjechał w tył drugiego pojazdu. Siła uderzenia była na tyle duża, że z okien wyleciały szyby, a jeden z pasażerów z obrażeniami trafił do szpitala.

  • W niedzielę na ulicy Łukowskiej doszło do wypadku z udziałem dwóch autobusów komunikacji miejskiej (linie 158 i 141).
  • Wskutek zderzenia jeden z pasażerów doznał urazu ręki i musiał zostać przewieziony do placówki medycznej.
  • Funkcjonariusze policji dokładnie badają przyczyny i przebieg drogowego incydentu.

Zderzenie dwóch autobusów

Do incydentu doszło w niedzielę, krótko przed godziną 15. Jak informuje portal Miejski Reporter, pojazd linii 158 (oznaczony jako przejazd techniczny) uderzył w tył autobusu linii 141, który zwalniał lub już stał na przystanku. W wyniku silnego wstrząsu w obu maszynach popękały szyby, a odłamki rozsypały się prosto na siedzenia dla pasażerów.

Na miejsce natychmiast zadysponowano odpowiednie służby ratunkowe. Szybko okazało się, że pomocy medycznej wymaga jedna osoba przebywająca w pojeździe. Poszkodowany, po wstępnych oględzinach przeprowadzonych przez ratowników, został przetransportowany do szpitala z urazem ręki.

Teren wokół miejsca zderzenia na ulicy Łukowskiej został sprawnie zabezpieczony. Dalsze postępowanie w tej sprawie, mające na celu ustalenie precyzyjnych okoliczności kolizji, przejęli funkcjonariusze z warszawskiego wydziału ruchu drogowego.

Zderzenie autobusów w Warszawie. Pękły szyby, jedna osoba w szpitalu
WARSZAWA
WITOLIN
WYPADEK
AUTOBUS