Zderzenie autobusu z tramwajem w Warszawie. Są ranni, duże utrudnienia

W centrum Warszawy, na Rondzie Waszyngtona, doszło do groźnego zderzenia autobusu miejskiego z tramwajem.

W wyniku wypadku cztery osoby zostały poszkodowane, a trzy z nich trafiły do szpitala

Zderzenie autobusu z tramwajem. Są ranni

Do zdarzenia doszło około godziny 12:24 na rondzie Waszyngtona. Autobus miejski zderzył się tam z tramwajem, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby, w tym zastępy straży pożarnej, które zabezpieczyły miejsce zdarzenia. Działania ratownicze nadzorował Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy

W wyniku zderzenia ucierpiały cztery osoby. Trzy z nich zostały przetransportowane do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego, informuje st. bryg. Paweł Adamczyk. Czwarta osoba, po przebadaniu na miejscu, nie wymagała hospitalizacji.

Występowały utrudnienia

Wypadek mocno utrudnił kursowanie komunikacji miejskiej w tej części Warszawy. Problemy dotyczyły tramwajów linii 9 i 24 jadących w stronę Gocławka i Wiatracznej oraz autobusów linii 123, 138 i 509.

Tramwaje zostały skierowane na objazdy - jechały przez aleję Poniatowskiego, aleję Zieleniecką i ulicę Grochowską, a następnie wracały na swoje stałe trasy.

Linie autobusowe 123, 138 i 509 w kierunku m.in. Dworca Wschodniego, Bokserskiej i Gocławia kursowały zmienioną trasą przez aleję Zieleniecką, aleję Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie i ulicę Francuską. Co ważne, autobusy zatrzymywały się na wszystkich przystankach.

