Zderzenie skutera z samochodem w Piasecznie. Do rannego wezwano śmigłowiec

Wypadek w Piasecznie. Skuterzysta zderzył się z samochodem

Po godzinie 17 we wtorek 9 kwietnia w Piasecznie (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia skutera z samochodem osobowym. W wyniku wypadku poszkodowany został kierowca jednośladu. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR, straż pożarną oraz karetkę pogotowia.

Pościg za pijanym 18-latkiem w Piasecznie. Policjanci staranowali jego auto!

"Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 17.12. Na ulicy Chyliczkowskiej doszło do zderzenia skutera i samochodu osobowego. Ze zgłoszenia wynikało, że dwie osoby będą potrzebować pomocy medycznej. Ostatecznie do szpitala pojedzie jedna. To kierujący jednośladem" - przekazał TVN24 mł. bryg. Łukasz Darmofalski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Portal przekazał, że kierowca skutera, pomimo wezwania na miejsce śmigłowca, do szpitala trafił drogą lądową.