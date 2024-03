Dramat na drodze

Pościg za pijanym 18-latkiem w Piasecznie. Policjanci staranowali jego auto!

mk 17:10

Sensacyjny pościg w Piasecznie! Policjanci próbowali zatrzymać 18-letniego kierowcę. Nastolatek wcisnął gaz do dechy i zaczął uciekać. Mundurowi musieli staranować jego auto radiowozem. W środku oprócz kierowcy były dwie pasażerki. Szaleniec zza kierowcy trafił prosto do aresztu. Teraz czekają go surowe konsekwencje.