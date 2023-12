Zeskoczyli ze stacji i wbiegli do tunelu metra. Wielkie utrudnienia w kursowaniu linii M2!

Nie żyje ksiądz Bogusław Mleczkowski. Był kapłanem do tańca i do różańca. „Teraz odpoczywa w spokoju ducha”

Warszawa, Śródmieście. Wbiegli do tunelu. Wielkie utrudnienia w kursowaniu metra

Pierwsze informacje o utrudnieniach w kursowaniu linii M2 przekazał chwilę po godzinie 21 Warszawski Transport Publiczny na swojej stronie internetowej. − Z przyczyn technicznych linia metra M2 kursuje na trasach skróconych: Bemowo – rondo Daszyńskiego oraz Dw. Wileński – Bródno − czytamy w komunikacie.

W związku z utrudnieniami, na wyłączonym odcinku została uruchomiona zastępcza linia autobusowa „Za Metro”, która kursuje na trasie: rondo Daszyńskiego 01 – Prosta – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – Most Świętokrzyski – Zamoście – Sokola – Zamoyskiego – Jagiellońska – Okrzei – Targowa – Dw. Wileński 02.

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, problemy, o których wspomniał WTP, spowodowane zostały przez podróżnych, najprawdopodobniej "graficiarzy" (ktoś, kto zajmuje się wykonywaniem graffiti), którzy postanowili zeskoczyć ze stacji i wbiec do tunelu metra.

Malowali graffiti na pociągu metra. Wstrzymano ruch na kilku stacjach

Nie pierwszy raz dochodzi do takich sytuacji. Jeszcze na początku roku 2023 w lutym informowaliśmy was o utrudnieniach metra, które były spowodowane wandalami, którzy zaciągnęli hamulec awaryjny na stacji Racławicka tylko po to, by malować graffiti na pociągu. Tego dnia utrudnienia na trasie trwały ponad dwie godziny.