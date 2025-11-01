Tragiczny wypadek na moście w Wyszogrodzie. Śmierć 23-letniego Kacpra

Z ogromnym żalem i smutkiem społeczność Małej Wsi przyjęła wiadomość o tragicznej śmierci 23-letniego Kacpra, który zginął w wypadku drogowym na moście nad Wisłą łączącym Wyszogród z miejscowością Kamion.

Jak poinformowała mazowiecka policja, do zdarzenia doszło w poniedziałek (27 października) około godziny 7 na drodze krajowej nr 50. − Na DK50 na moście między Nowym Kamionem a Wyszogrodem doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku zderzenia Audi A4 ze Scanią zginął kierowca pojazdu osobowego − przekazano w komunikacie.

Osobowe audi zderzyło się z jadącą z naprzeciwka ciężarową scanią. Mimo natychmiastowej reanimacji, życia młodego kierowcy nie udało się uratować. Ofiarą tragedii był 23-letni Kacper z Małej Wsi w powiecie płockim.

W piątek (31 października) o godzinie 13 w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Kolbe w Małej Wsi odbyła się msza święta żałobna. Następnie zmarłego odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku. O pogrzebie poinformowali pogrążeni w smutku: rodzice Kacpra, brat, dziewczyna, dziadkowie oraz pozostała rodzina.

Jak podaje portal portalplock.pl, w tych trudnych chwilach wsparcie rodzinie przekazała również Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi, której ojciec zmarłego, druh Andrzej, jest członkiem.

− Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Syna naszego Druha Andrzeja. W tych niezwykle trudnych chwilach składamy Druhowi Andrzejowi, a także jego żonie Agnieszce, synowi Krystianowi, rodzinie i bliskim, najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy. Niech świadomość, że jesteśmy z Wami myślami i sercem, przyniesie choć odrobinę ukojenia. Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na naszą pomoc i obecność, kiedykolwiek będziecie jej potrzebować. Z wyrazami głębokiego współczucia Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi − czytamy.

Niezwykły gest rodziny Kacpra. Zbiórka dla Alanka

Rodzina Kacpra, mimo ogromnego bólu, zdecydowała się na piękny gest. Zamiast kwiatów podczas pogrzebu poproszono o datki na wsparcie leczenia 7-letniego Alanka z Brwilna, chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a, rzadką, postępującą chorobę genetyczną, która prowadzi do zaniku mięśni.

Alan, który pochodzi z Brwilna pod Płockiem, potrzebuje aż ponad 17 milionów złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Rodzice chłopca prowadzą zbiórkę na stronie. Do tej pory udało się zebrać ponad milion złotych.

Źródło: portalplock.pl, Super Express

Groźny wypadek 11-latka na hulajnodze. Jechał bez kasku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.