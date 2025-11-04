Zgwałcił i zamordował 25-letnią Lizę w centrum Warszawy. Jest decyzja w sprawie Doriana S.

Sąd Apelacyjny wydał wyrok! Dorian S. brutalnie zgwałcił i zabił Lizę z Białorusi

Dziś, 4 listopada 2025 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok w procesie apelacyjnym Dorian S., oskarżonego o brutalne zgwałcenie i zabójstwo 25-letniej Lizy z Białorusi. Sąd pierwszej instancji skazał Doriana S. na dożywocie, jednak obrońcy złożyli apelację, kwestionując prawidłowość procesu i poczytalność oskarżonego.

Sąd utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok. Z chwilą ogłoszenia prawomocny staje się wyrok za zgwałcenie, rabunek i zamordowanie pokrzywdzonej. Prawomocna staje się kara dożywocia i wszystkie inne rozstrzygnięcia sądu I instancji. Dodatkowo, nie wykryto żadnych proceduralnych uchybień dotyczących składu sądu.

- Biegła toksykolog stwierdziła obecność hydroksyzyny i jej metabolitów we krwi oskarżonego. Obrona próbowała wykazać, że mogła być to pigułka gwałtu. Biegli stwierdzili, że nic w zachowaniu oskarżonego nie wykazywało na jakiekolwiek upośledzenie zachowania. Było ono racjonalne, od początku do końca planowane - uzasadnił sędzia Maciej Gruszczyński.

Szokujące szczegóły zbrodni i szybkie zatrzymanie Doriana S.

Tragiczne wydarzenia miały miejsce 25 lutego ubiegłego roku, kiedy to w bramie kamienicy znaleziono nagą i nieprzytomną 25-letnią Lizę. Mimo wysiłków lekarzy, młoda kobieta zmarła 1 marca. Sprawa natychmiast wywołała oburzenie i poruszyła całą Polskę.

Monitoring miejski zarejestrował moment ataku, który był niezwykle brutalny. Zamaskowany napastnik podbiegł do ofiary od tyłu, przyłożył nóż do szyi i zaciągnął ją w bramę. Tam Dorian S. nie tylko zgwałcił kobietę i próbował ją udusić, ale także okradł, zabierając telefony, portfel i karty płatnicze. Policja działała błyskawicznie – jeszcze tego samego dnia Dorian S. został zatrzymany. W jego mieszkaniu znaleziono niezbite dowody zbrodni, w tym nóż i kominiarkę.

Dożywocie w pierwszej instancji

Proces w pierwszej instancji rozpoczął się w grudniu 2024 roku i przebiegał w szybkim tempie. Już 17 stycznia 2025 roku sąd skazał Doriana S. za zabójstwo, na karę dożywotniego pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Dodatkowo zasądzono 200 tys. zł zadośćuczynienia dla partnera ofiary. Sędzia w ustnym uzasadnieniu wyroku podkreślił, że o oskarżonym „należy jak najszybciej zapomnieć, wymazać go z pamięci, by zło, jakie uczynił nie stało się atrakcją, jak mówiły pełnomocniczki, filmów, czy seriali. To bowiem Liza doświadczyła bólu, przerażenia. Doświadczyła w końcu śmierci”.

Apelacja obrony i ostateczny wyrok w sprawie Doriana S.

Obrońcy Doriana S., adwokaci Patryk Wrycza i Michał Świętosławski, nie zgodzili się z wyrokiem pierwszej instancji i złożyli apelację. Wskazywali na szereg uchybień, w tym „ekspresowy” przebieg procesu, brak weryfikacji stanu poczytalności oskarżonego oraz „nienależytą ocenę materiału dowodowego”. Kwestionowali również „rażącą niewspółmierność kary” i legalność składu sędziowskiego, twierdząc, że sędzia Paweł Dobosz mógł uczestniczyć w procesie jako osoba nieuprawniona.

"Te argumenty padały już w pierwszej instancji"

Po posiedzeniu 28 października, Sąd Apelacyjny zdecydował o odroczeniu ogłoszenia wyroku do dziś, 4 listopada. Jak wówczas podkreśliła Kamila Ferenc z Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu, „wydaje mi się, że sprawa jest jasna i nie budzi wątpliwości, że ten wyrok powinien się ostać, a apelacja powinna być oddalona. Natomiast z uwagi na to, że mowy obrony były bardzo obszerne, poruszały wiele wątków, to sąd się musi w motywach ustnych swojego wyroku do nich odnieść, a to wymaga przygotowania, stąd odroczenie publikacji wyroku z punktu technicznego”. Dodała również, że argumenty obrony były powtórzeniem tych, które padały już w pierwszej instancji i „nie ma żadnego takiego zarzutu ani wniosku, który by się który miałby być rewolucyjny”.

Dzisiejszy wyrok kończy długi i emocjonujący proces, przynosząc nadzieję na zamknięcie tego bolesnego rozdziału dla rodziny i bliskich Lizy.