Zgwałcił i zamordował 25-letnią Lizę w centrum Warszawy. Jest decyzja w sprawie Doriana S.

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Piotr Lis
2025-11-04 14:11

Sąd Apelacyjny w Warszawie podjął ostateczną decyzję w sprawie Doriana S., oskarżonego o brutalne zgwałcenie i morderstwo 25-letniej Lizy z Białorusi. Po długotrwałym procesie i apelacji obrońców, dziś, 4 listopada, zapadł wyrok, który zamyka jeden z najbardziej wstrząsających procesów ostatnich lat. Sąd zdecydował, że Dorian S. pozostanie w więzieniu do końca życia, podtrzymując wyrok dożywocia wydany w pierwszej instancji.

Super Express Google News

Sąd Apelacyjny wydał wyrok! Dorian S. brutalnie zgwałcił i zabił Lizę z Białorusi

Dziś, 4 listopada 2025 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok w procesie apelacyjnym Dorian S., oskarżonego o brutalne zgwałcenie i zabójstwo 25-letniej Lizy z Białorusi. Sąd pierwszej instancji skazał Doriana S. na dożywocie, jednak obrońcy złożyli apelację, kwestionując prawidłowość procesu i poczytalność oskarżonego.

Sąd utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok. Z chwilą ogłoszenia prawomocny staje się wyrok za zgwałcenie, rabunek i zamordowanie pokrzywdzonej. Prawomocna staje się kara dożywocia i wszystkie inne rozstrzygnięcia sądu I instancji. Dodatkowo, nie wykryto żadnych proceduralnych uchybień dotyczących składu sądu.

- Biegła toksykolog stwierdziła obecność hydroksyzyny i jej metabolitów we krwi oskarżonego. Obrona próbowała wykazać, że mogła być to pigułka gwałtu. Biegli stwierdzili, że nic w zachowaniu oskarżonego nie wykazywało na jakiekolwiek upośledzenie zachowania. Było ono racjonalne, od początku do końca planowane - uzasadnił sędzia Maciej Gruszczyński.

DORIAN S. DOPADŁ LIZĘ PRZY BRAMIE. Horror w samym centrum Warszawy | Pokój Zbrodni
Morderstwo 25-letniej Lizy. Dorian S. w sądzie. [RELACJA Z PROCESU]
13 zdjęć

Szokujące szczegóły zbrodni i szybkie zatrzymanie Doriana S.

Tragiczne wydarzenia miały miejsce 25 lutego ubiegłego roku, kiedy to w bramie kamienicy znaleziono nagą i nieprzytomną 25-letnią Lizę. Mimo wysiłków lekarzy, młoda kobieta zmarła 1 marca. Sprawa natychmiast wywołała oburzenie i poruszyła całą Polskę.

Monitoring miejski zarejestrował moment ataku, który był niezwykle brutalny. Zamaskowany napastnik podbiegł do ofiary od tyłu, przyłożył nóż do szyi i zaciągnął ją w bramę. Tam Dorian S. nie tylko zgwałcił kobietę i próbował ją udusić, ale także okradł, zabierając telefony, portfel i karty płatnicze. Policja działała błyskawicznie – jeszcze tego samego dnia Dorian S. został zatrzymany. W jego mieszkaniu znaleziono niezbite dowody zbrodni, w tym nóż i kominiarkę.

Dożywocie w pierwszej instancji

Proces w pierwszej instancji rozpoczął się w grudniu 2024 roku i przebiegał w szybkim tempie. Już 17 stycznia 2025 roku sąd skazał Doriana S. za zabójstwo, na karę dożywotniego pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Dodatkowo zasądzono 200 tys. zł zadośćuczynienia dla partnera ofiary. Sędzia w ustnym uzasadnieniu wyroku podkreślił, że o oskarżonym „należy jak najszybciej zapomnieć, wymazać go z pamięci, by zło, jakie uczynił nie stało się atrakcją, jak mówiły pełnomocniczki, filmów, czy seriali. To bowiem Liza doświadczyła bólu, przerażenia. Doświadczyła w końcu śmierci”.

Sprawdź: Biały samochód w kolorze kwiatów przywiózł ciało Lizy. Sześć kobiet niosło trumnę

Pogrzeb Lizy. Kobiety niosły białą trumnę. Przejmująca ceremonia w Warszawie
22 zdjęcia

Apelacja obrony i ostateczny wyrok w sprawie Doriana S.

Obrońcy Doriana S., adwokaci Patryk Wrycza i Michał Świętosławski, nie zgodzili się z wyrokiem pierwszej instancji i złożyli apelację. Wskazywali na szereg uchybień, w tym „ekspresowy” przebieg procesu, brak weryfikacji stanu poczytalności oskarżonego oraz „nienależytą ocenę materiału dowodowego”. Kwestionowali również „rażącą niewspółmierność kary” i legalność składu sędziowskiego, twierdząc, że sędzia Paweł Dobosz mógł uczestniczyć w procesie jako osoba nieuprawniona.

Cichy marsz po śmierci 25-letniej Białorusinki. „Miałaś na imię Liza. Niestety miałaś, nie żyjesz”
21 zdjęć

"Te argumenty padały już w pierwszej instancji"

Po posiedzeniu 28 października, Sąd Apelacyjny zdecydował o odroczeniu ogłoszenia wyroku do dziś, 4 listopada. Jak wówczas podkreśliła Kamila Ferenc z Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu, „wydaje mi się, że sprawa jest jasna i nie budzi wątpliwości, że ten wyrok powinien się ostać, a apelacja powinna być oddalona. Natomiast z uwagi na to, że mowy obrony były bardzo obszerne, poruszały wiele wątków, to sąd się musi w motywach ustnych swojego wyroku do nich odnieść, a to wymaga przygotowania, stąd odroczenie publikacji wyroku z punktu technicznego”. Dodała również, że argumenty obrony były powtórzeniem tych, które padały już w pierwszej instancji i „nie ma żadnego takiego zarzutu ani wniosku, który by się który miałby być rewolucyjny”.

Czytaj też: Wielkie białe serce na grobie 25-letniej Lizy. Nigdy nie zapomnimy. "Mojej najjaśniejszej iskierce. Szczęśliwej podróży"

Dzisiejszy wyrok kończy długi i emocjonujący proces, przynosząc nadzieję na zamknięcie tego bolesnego rozdziału dla rodziny i bliskich Lizy.

Przejmujący widok na grobie Lizy. To miejsce wyróżnia się na cmentarzu
24 zdjęcia
Sonda
Jaka powinna być kara za zabójstwo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LIZA
DORIAN S.
SĄD APELACYJNY
ZABÓJSTWO
WYROK