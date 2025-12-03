„Zjechał na pobocze i stracił panowanie”. Policja ujawnia przyczynę wypadku pod Sochaczewem

Groźny wypadek na drodze krajowej nr 92 w Chrzczanach koło Sochaczewa sparaliżował ruch.

Ciężarówka wylądowała w rowie. Kierowca wyszedł z tego bez szwanku.

Co było przyczyną zdarzenia i jak długo potrwają utrudnienia na trasie?

Ciężarówka w rowie. Akcja służb w Chrzczanach

O godzinie 7:23 służby ratunkowe w Sochaczewie otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym na 431 kilometrze drogi krajowej nr 92 w miejscowości Chrzczany. Na miejsce natychmiast wysłano zastępy straży pożarnej z JRG PSP Sochaczew, OSP Budki Piaseckie oraz OSP Janaszówek, a także policję.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, służby zastały tira leżącego w rowie. Na szczęście, kierowca zdołał opuścić pojazd o własnych siłach. Po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego, pozostał na miejscu zdarzenia.

Przyczyny wypadku. Co ustaliła policja?

Jak poinformowała policja w Sochaczewie, przyczyną wypadku było zjechanie 33-letniego kierowcy ciągnika siodłowego marki DAF z naczepą na pobocze i utrata panowania nad pojazdem, co doprowadziło do jego wywrócenia.

− Z ustaleń policjantów wynika, że 33-letni kierowca ciągnika siodłowego marki DAF z naczepą zjechał na pobocze, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do wywrócenia zestawu. Kierowca jest trzeźwy, nie odniósł żadnych obrażeń − czytamy w komunikacie policji.

Utrudnienia w ruchu. Policja kieruje ruchem wahadłowym

W związku z wypadkiem, na odcinku drogi krajowej nr 92 w Chrzczanach wprowadzono ruch wahadłowy. Funkcjonariusze policji kierują ruchem i zabezpieczają miejsce zdarzenia, ustalając jednocześnie dokładne okoliczności wypadku.

Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków.

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Policja Sochaczew