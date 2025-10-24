Pociągi w całym kraju zatrzymają się na godzinę. Oficjalny komunikat PKP

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-24 9:14

W nocy z 25 na 26 października 2025 roku PKP Intercity wprowadzi specjalny rozkład jazdy dla 13 pociągów. Przewoźnik poinformował, że wybrane składy zatrzymają się na godzinę na określonych stacjach. Celem tego manewru jest zapewnienie zgodności kursów z obowiązującym rozkładem jazdy. Dlaczego zdecydowano się na taki ruch?

Autor: PKP Intercity/ Materiały prasowe
  • Zbliża się zmiana czasu z letniego na zimowy. Wpłynie ona na rozkład jazdy PKP Intercity.
  • Trzynaście pociągów PKP Intercity będzie miało specjalny rozkład z godzinnym postojem.
  • Dowiedz się, które konkretne połączenia zostaną dostosowane i czy wpłynie to na czas twojej podróży.

Już wkrótce przestawimy zegarki z czasu letniego na zimowy, co oznacza, że PKP Intercity musi dostosować swoje kursy. Jak informuje przewoźnik, w ostatni weekend października, w nocy z soboty na niedzielę, nastąpi zmiana czasu. W związku z tym, 13 pociągów PKP Intercity będzie kursowało według specjalnego rozkładu jazdy, który uwzględnia godzinny postój.

Które pociągi PKP Intercity zatrzymają się w związku ze zmianą czasu?

Zgodnie z komunikatem przewoźnika, zmiana czasu wpłynie na kursowanie następujących pociągów:

  • IC 56006 Baltic Express relacji Gdynia Główna – Praha hl. n.; postój na stacji Poznań Główny od 2:50 czasu letniego, odjazd o 2:55 czasu zimowego.
  • IC 65006 Baltic Express relacji Praha hl. n. - Gdynia Główna; postój na stacji Inowrocław od 2:40 czasu letniego, odjazd o 2:41 czasu zimowego.
  • IC 16190 Karkonosze relacji Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna; postój na stacji Ostrów Wielkopolski od 2:42 czasu letniego, odjazd o 2:43 czasu zimowego.
  • IC 61190 Karkonosze relacji Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wschodnia; postój na stacji Pabianice od 2:52 czasu letniego, odjazd o 2:54 czasu zimowego.
  • TLK 35170 Karpaty relacji Zakopane – Gdynia Główna; postój na stacji Częstochowa od 1:52 czasu letniego, odjazd o 2:04 czasu zimowego.
  • TLK 53170 Karpaty relacji Gdynia Główna – Zakopane; postój na stacji Częstochowa od 1:44 czasu letniego, odjazd o 2:18 czasu zimowego.
  • IC 38170 Ustronie relacji Kraków Główny – Kołobrzeg; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2:56 czasu letniego, odjazd o 2:57 czasu zimowego.
  • IC 83170 Ustronie relacji Kołobrzeg – Kraków Główny; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2:56 czasu letniego, odjazd o 2:57 czasu zimowego.
  • IC 83172 Przemyślanin relacji Świnoujście – Przemyśl Główny; postój na stacji Opole Główne od 2:11 czasu letniego, odjazd o 2:13 czasu zimowego.
  • IC 38172 Przemyślanin relacji Przemyśl Główny – Świnoujście; postój na stacji Wrocław Główny od 2:10 czasu letniego, odjazd o 2:40 czasu zimowego.
  • IC 18170 Uznam relacji Warszawa Wschodnia – Świnoujście; postój na stacji Opalenica od 2:37 czasu letniego, odjazd o 2:38 czasu zimowego.
  • IC 81170 Uznam relacji Świnoujście – Warszawa Wschodnia; postój na stacji Nowy Tomyśl od 2:28 czasu letniego, odjazd o 2:29 czasu zimowego.
  • IC 85108 Stańczyk relacji Szczecin Główny – Olsztyn Główny; postój na stacji Szczecin Główny od 2:54 czasu letniego, odjazd o 3:00 czasu zimowego.

Zmiana czasu nie wpłynie na opóźnienia

PKP Intercity zapewnia, że zmiana czasu nie spowoduje opóźnień, a podróżni dotrą do stacji docelowej zgodnie z planem. Postoje mają na celu jedynie zsynchronizowanie kursów z nowym czasem.

W bieżącym roku zmiana wpłynie na kursowanie 13 pociągów PKP Intercity, które tej nocy będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy zakładającego godzinny postój. Zmiana nie spowoduje opóźnień, a podróżni dotrą do stacji docelowej zgodnie z planem − czytamy w komunikacie PKP Intercity.

ZMIANA CZASU Z LETNIEGO NA ZIMOWY
PKP INTERCITY
PKP INTERCITY ROZKŁAD JAZDY
ZMIANA CZASU PAŹDZIERNIK
ZMIANA CZASU