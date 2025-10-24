Zbliża się zmiana czasu z letniego na zimowy. Wpłynie ona na rozkład jazdy PKP Intercity.

Trzynaście pociągów PKP Intercity będzie miało specjalny rozkład z godzinnym postojem.

Dowiedz się, które konkretne połączenia zostaną dostosowane i czy wpłynie to na czas twojej podróży.

Już wkrótce przestawimy zegarki z czasu letniego na zimowy, co oznacza, że PKP Intercity musi dostosować swoje kursy. Jak informuje przewoźnik, w ostatni weekend października, w nocy z soboty na niedzielę, nastąpi zmiana czasu. W związku z tym, 13 pociągów PKP Intercity będzie kursowało według specjalnego rozkładu jazdy, który uwzględnia godzinny postój.

Które pociągi PKP Intercity zatrzymają się w związku ze zmianą czasu?

Zgodnie z komunikatem przewoźnika, zmiana czasu wpłynie na kursowanie następujących pociągów:

IC 56006 Baltic Express relacji Gdynia Główna – Praha hl. n.; postój na stacji Poznań Główny od 2:50 czasu letniego, odjazd o 2:55 czasu zimowego.

Zmiana czasu nie wpłynie na opóźnienia

PKP Intercity zapewnia, że zmiana czasu nie spowoduje opóźnień, a podróżni dotrą do stacji docelowej zgodnie z planem. Postoje mają na celu jedynie zsynchronizowanie kursów z nowym czasem.

− W bieżącym roku zmiana wpłynie na kursowanie 13 pociągów PKP Intercity, które tej nocy będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy zakładającego godzinny postój. Zmiana nie spowoduje opóźnień, a podróżni dotrą do stacji docelowej zgodnie z planem − czytamy w komunikacie PKP Intercity.