Znamy liderów rynku budowlanego. Gala Budowlana Marka Roku 2026 rozstrzygnięta

Oficjalna ceremonia wręczenia prestiżowych statuetek miała miejsce w przestrzeniach hotelu Windsor zlokalizowanego w podwarszawskiej Jachrance. Na sali zgromadzili się delegaci wiodących przedsiębiorstw, kluczowi kontrahenci oraz cenieni specjaliści związani z sektorem budowlanym. Publikowane co roku zestawienie stanowi niezwykle rzetelne źródło wiedzy na temat jakości oferowanej przez poszczególnych graczy w tej wymagającej gałęzi gospodarki.

Historia rankingu Budowlana Marka Roku i oceny profesjonalistów

Inicjatywa badająca pozycję firm budowlanych jest realizowana nieprzerwanie od dwudziestu lat. Organizatorzy cyklicznie wskazują dostawców cieszących się największym zaufaniem wśród profesjonalnych wykonawców i tworzących najwyższe standardy biznesowej kooperacji w całym sektorze.

Ostateczny kształt listy laureatów bazuje na szeroko zakrojonych ankietach przeprowadzanych w tysiącach krajowych przedsiębiorstw budowlanych. Bezpośredni użytkownicy asortymentu weryfikują jakość wyrobów, sprawność łańcuchów dostaw oraz rzetelność obsługi, a ponadto analizują stosunek kosztów zakupu do faktycznej wartości towaru i warunki handlowe.

Twórcy tego branżowego raportu opierają się także na przemyśleniach prywatnych inwestorów zlecających budowę własnych domów jednorodzinnych. Zwykli klienci skrupulatnie weryfikują zatrudniane ekipy pod kątem terminowości oddawania robót, precyzji prowadzonych działań oraz bieżącego kontaktu na placu budowy.

Zestawienie uwzględnia dodatkowo działalność specjalistycznych wydawnictw i portali internetowych, doceniając ich ogromny wkład w tworzenie przepływu informacji na rynku materiałów i usług budowlanych.

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Laureaci XXII edycji Budowlanej Marki Roku

SREBRNA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026 W KATEGORII OPEN

MAPEI

Wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku 2026 w kategoriach materiałów/usług budowlanych

ZŁOTY CHAMPION ROKU 2026

BRAMY GARAŻOWE - WIŚNIOWSKI

DRZWI WEWNĘTRZNE - PORTA

GENERALNY WYKONAWCA PRZYJAZNY FIRMOM BUDOWLANYM - BUDIMEX

NAPĘDY DO BRAM - SOMFY

OKNA DACHOWE - FAKRO

POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BLACHY PRUSZYŃSKI

PROFILE OKIENNE ALUMINIOWE - ALUPROF

SYSTEMY ROLETOWE - ALUPROF

SYSTEMY RYNNOWE - GALECO

TAŚMY MALARSKIE - BLUE DOLPHIN

TAŚMY TYNKARSKIE - BLUE DOLPHIN

WAŁKI MALARSKIE - BLUE DOLPHIN

ZAMOCOWANIA BUDOWLANE - KLIMAS WKRĘT-MET

SREBRNY CHAMPION ROKU 2026

DRZWI WEWNĘTRZNE - ERKADO

FARBY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE - TIKKURILA

ZŁOTA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026

BLACHA MODUŁOWA - BUDMAT

BRAMY GARAŻOWE - WIŚNIOWSKI

DRZWI WEWNĘTRZNE - PORTA

DYSTRYBUTOR PRZYJAZNY FACHOWCOM - PSB HANDEL

EKO MARKA - FAKRO

FUGI - MAPEI

GENERALNY WYKONAWCA PRZYJAZNY FIRMOM BUDOWLANYM - BUDIMEX

HYDROIZOLACJE - MAPEI

MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE - STYROPIAN - TERMO ORGANIKA

MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE - WEŁNA MINERALNA - ROCKWOOL

MATY MALARSKO-BUDOWLANE - MOTIVE

MEDIA PRZYJAZNE FACHOWCOM - MURATOR

NAPĘDY DO BRAM - SOMFY

OGRODZENIA POSESYJNE METALOWE - WIŚNIOWSKI

OKNA DACHOWE - FAKRO

PARAPETY - MEDOS

PIANOKLEJE - TYTAN

PIANY MONTAŻOWE - SOUDAL

POKRYCIA DACHOWE BITUMICZNE - ICOPAL

POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BLACHY PRUSZYŃSKI

POKRYCIA DACHOWE CIĘŻKIE - BRAAS

PROFILE OKIENNE ALUMINIOWE - ALUPROF

SILIKONY - SOUDAL

SMART HOME W ZAKRESIE OSŁON OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH - SOMFY

SYSTEMY ROLETOWE - ALUPROF

SYSTEMY RYNNOWE - GALECO

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY - SAINT-GOBAIN RIGIPS

TAŚMY MALARSKIE - BLUE DOLPHIN

TAŚMY TYNKARSKIE - BLUE DOLPHIN

WAŁKI MALARSKIE - BLUE DOLPHIN

ZAMOCOWANIA BUDOWLANE - KLIMAS WKRĘT-MET

ZAMOCOWANIA DO ELEMENTÓW DREWNIANYCH - KLIMAS WKRĘT-MET

SREBRNA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026

BLACHA MODUŁOWA - BLACHY PRUSZYŃSKI

DRZWI WEWNĘTRZNE - ERKADO

DRZWI ZEWNĘTRZNE - KMT KRAT-MET

EKO MARKA - TIKKURILA

FARBY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE - TIKKURILA

KLEJE DO PŁYTEK - MAPEI

KLEJE MONTAŻOWE W KARTUSZACH - SOUDAL

LIDER KOMPLEKSOWEJ BUDOWY DOMÓW - NEXBUD SYLWESTER KĘSKA

PAKIETY SZYBOWE - SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS

POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BUDMAT

SILIKONY - MAPEI

SYSTEMY RYNNOWE - BUDMAT

MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - MAPEI

BRĄZOWA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026

DRZWI ZEWNĘTRZNE - WIŚNIOWSKI

HYDROIZOLACJE - SOPRO

KOMPLEKSOWE SYSTEMY OCIEPLEŃ - TERMO ORGANIKA

ODZIEŻ ROBOCZA - LAHTI PRO

MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - FAKRO

WYRÓŻNIENIA W RANKINGU BUDOWLANA MARKA ROKU 2026

BLACHA MODUŁOWA - GALECO

HYDROIZOLACJE - SIKA

KOMPLEKSOWE SYSTEMY OCIEPLEŃ - SAINT-GOBAIN WEBER

MEMBRANY DACHOWE - AVALINE

OKNA DACHOWE - AVALINE

OKNA ELEWACYJNE - FAKRO

PIANOKLEJE - BOSMAN

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY - BUDMAT

MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - BUDMAT, WIŚNIOWSKI, BRAAS, BLACHY PRUSZYŃSKI, FARBY KABE

Poza nagrodami dla marek i firm przyznano także wyróżnienia indywidualne dla osób odpowiedzialnych za rozwój produktów, marketing oraz budowanie strategii marek w branży budowlanej.

Marketer XXI Wieku:

Maciej Mańko, Marketing Director Glass & Glassolutions, Saint-Gobain Polska

Promotor XXI Wieku: