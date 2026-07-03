Znamy liderów rynku budowlanego. Gala Budowlana Marka Roku 2026 rozstrzygnięta

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Oficjalna ceremonia wręczenia prestiżowych statuetek miała miejsce w przestrzeniach hotelu Windsor zlokalizowanego w podwarszawskiej Jachrance. Na sali zgromadzili się delegaci wiodących przedsiębiorstw, kluczowi kontrahenci oraz cenieni specjaliści związani z sektorem budowlanym. Publikowane co roku zestawienie stanowi niezwykle rzetelne źródło wiedzy na temat jakości oferowanej przez poszczególnych graczy w tej wymagającej gałęzi gospodarki.
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Historia rankingu Budowlana Marka Roku i oceny profesjonalistów
Inicjatywa badająca pozycję firm budowlanych jest realizowana nieprzerwanie od dwudziestu lat. Organizatorzy cyklicznie wskazują dostawców cieszących się największym zaufaniem wśród profesjonalnych wykonawców i tworzących najwyższe standardy biznesowej kooperacji w całym sektorze.
Ostateczny kształt listy laureatów bazuje na szeroko zakrojonych ankietach przeprowadzanych w tysiącach krajowych przedsiębiorstw budowlanych. Bezpośredni użytkownicy asortymentu weryfikują jakość wyrobów, sprawność łańcuchów dostaw oraz rzetelność obsługi, a ponadto analizują stosunek kosztów zakupu do faktycznej wartości towaru i warunki handlowe.
Twórcy tego branżowego raportu opierają się także na przemyśleniach prywatnych inwestorów zlecających budowę własnych domów jednorodzinnych. Zwykli klienci skrupulatnie weryfikują zatrudniane ekipy pod kątem terminowości oddawania robót, precyzji prowadzonych działań oraz bieżącego kontaktu na placu budowy.
Zestawienie uwzględnia dodatkowo działalność specjalistycznych wydawnictw i portali internetowych, doceniając ich ogromny wkład w tworzenie przepływu informacji na rynku materiałów i usług budowlanych.
Laureaci XXII edycji Budowlanej Marki Roku
SREBRNA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026 W KATEGORII OPEN
- MAPEI
Wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku 2026 w kategoriach materiałów/usług budowlanych
ZŁOTY CHAMPION ROKU 2026
- BRAMY GARAŻOWE - WIŚNIOWSKI
- DRZWI WEWNĘTRZNE - PORTA
- GENERALNY WYKONAWCA PRZYJAZNY FIRMOM BUDOWLANYM - BUDIMEX
- NAPĘDY DO BRAM - SOMFY
- OKNA DACHOWE - FAKRO
- POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BLACHY PRUSZYŃSKI
- PROFILE OKIENNE ALUMINIOWE - ALUPROF
- SYSTEMY ROLETOWE - ALUPROF
- SYSTEMY RYNNOWE - GALECO
- TAŚMY MALARSKIE - BLUE DOLPHIN
- TAŚMY TYNKARSKIE - BLUE DOLPHIN
- WAŁKI MALARSKIE - BLUE DOLPHIN
- ZAMOCOWANIA BUDOWLANE - KLIMAS WKRĘT-MET
SREBRNY CHAMPION ROKU 2026
- DRZWI WEWNĘTRZNE - ERKADO
- FARBY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE - TIKKURILA
ZŁOTA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026
- BLACHA MODUŁOWA - BUDMAT
- BRAMY GARAŻOWE - WIŚNIOWSKI
- DRZWI WEWNĘTRZNE - PORTA
- DYSTRYBUTOR PRZYJAZNY FACHOWCOM - PSB HANDEL
- EKO MARKA - FAKRO
- FUGI - MAPEI
- GENERALNY WYKONAWCA PRZYJAZNY FIRMOM BUDOWLANYM - BUDIMEX
- HYDROIZOLACJE - MAPEI
- MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE - STYROPIAN - TERMO ORGANIKA
- MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE - WEŁNA MINERALNA - ROCKWOOL
- MATY MALARSKO-BUDOWLANE - MOTIVE
- MEDIA PRZYJAZNE FACHOWCOM - MURATOR
- NAPĘDY DO BRAM - SOMFY
- OGRODZENIA POSESYJNE METALOWE - WIŚNIOWSKI
- OKNA DACHOWE - FAKRO
- PARAPETY - MEDOS
- PIANOKLEJE - TYTAN
- PIANY MONTAŻOWE - SOUDAL
- POKRYCIA DACHOWE BITUMICZNE - ICOPAL
- POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BLACHY PRUSZYŃSKI
- POKRYCIA DACHOWE CIĘŻKIE - BRAAS
- PROFILE OKIENNE ALUMINIOWE - ALUPROF
- SILIKONY - SOUDAL
- SMART HOME W ZAKRESIE OSŁON OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH - SOMFY
- SYSTEMY ROLETOWE - ALUPROF
- SYSTEMY RYNNOWE - GALECO
- SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY - SAINT-GOBAIN RIGIPS
- TAŚMY MALARSKIE - BLUE DOLPHIN
- TAŚMY TYNKARSKIE - BLUE DOLPHIN
- WAŁKI MALARSKIE - BLUE DOLPHIN
- ZAMOCOWANIA BUDOWLANE - KLIMAS WKRĘT-MET
- ZAMOCOWANIA DO ELEMENTÓW DREWNIANYCH - KLIMAS WKRĘT-MET
SREBRNA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026
- BLACHA MODUŁOWA - BLACHY PRUSZYŃSKI
- DRZWI WEWNĘTRZNE - ERKADO
- DRZWI ZEWNĘTRZNE - KMT KRAT-MET
- EKO MARKA - TIKKURILA
- FARBY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE - TIKKURILA
- KLEJE DO PŁYTEK - MAPEI
- KLEJE MONTAŻOWE W KARTUSZACH - SOUDAL
- LIDER KOMPLEKSOWEJ BUDOWY DOMÓW - NEXBUD SYLWESTER KĘSKA
- PAKIETY SZYBOWE - SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS
- POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BUDMAT
- SILIKONY - MAPEI
- SYSTEMY RYNNOWE - BUDMAT
- MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - MAPEI
BRĄZOWA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026
- DRZWI ZEWNĘTRZNE - WIŚNIOWSKI
- HYDROIZOLACJE - SOPRO
- KOMPLEKSOWE SYSTEMY OCIEPLEŃ - TERMO ORGANIKA
- ODZIEŻ ROBOCZA - LAHTI PRO
- MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - FAKRO
WYRÓŻNIENIA W RANKINGU BUDOWLANA MARKA ROKU 2026
- BLACHA MODUŁOWA - GALECO
- HYDROIZOLACJE - SIKA
- KOMPLEKSOWE SYSTEMY OCIEPLEŃ - SAINT-GOBAIN WEBER
- MEMBRANY DACHOWE - AVALINE
- OKNA DACHOWE - AVALINE
- OKNA ELEWACYJNE - FAKRO
- PIANOKLEJE - BOSMAN
- SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY - BUDMAT
- MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - BUDMAT, WIŚNIOWSKI, BRAAS, BLACHY PRUSZYŃSKI, FARBY KABE
Poza nagrodami dla marek i firm przyznano także wyróżnienia indywidualne dla osób odpowiedzialnych za rozwój produktów, marketing oraz budowanie strategii marek w branży budowlanej.
Marketer XXI Wieku:
- Maciej Mańko, Marketing Director Glass & Glassolutions, Saint-Gobain Polska
Promotor XXI Wieku:
- Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. relacji instytucjonalnych w Saint-Gobain Polska