Znana aktorka rozbiła auto. Teraz szuka nowego. Nie uwierzycie, ile chce wydać!

Jak informowaliśmy w "Super Expressie" do wypadku doszło w piątkowe popołudnie. Na Placu Trzech Krzyży osobowa lancia wjechała w miejski autobus, odbiła się od niego i huknęła w kolejny. Za kierownicą pechowego auta siedziała aktorka. Szczęśliwie nikomu nic się poważnego nie stało.

Jednak lancia już się do niczego nie nadaje. Lea Oleksiak jest zmuszona do zakupu nowego samochodu. Jak informuje „Fakt” aktorka ogłosiła to w mediach społecznościowych. Podała też kwotę, jaką chce przeznaczyć na swój samochód. Mamy nadzieję, że siedzicie, bo cena zwala z nóg! - "Szukam auta, najlepiej Lancia Lybra, ale inne starsze auto mile widziane. Cena koło 7000 zł" — napisała Lea Oleksiak na Instagramie.

Budżet może być zaskakujący. Jednak jak zaznacza aktorka, ten samochód nie będzie służył do szpanowania na ulicach. - Tak dobrze widzicie — auto jest mi potrzebne tylko do przemieszczania się – wyjaśniła serialowa gwiazda. Niebawem znów będzie można ją zobaczyć w skromnym samochodzie na ulicach Warszawy.