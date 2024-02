Zbudowali wiadukt widmo. Po 11 latach zbudują do niego dojazd, ale... tylko z jednej strony

Popularna hiszpańska marka wchodzi do Polski. Czym się zajmuje?

− To będzie nasz rok! W nadchodzącym roku otwieramy nasze sklepy w Polsce − Gdańsk to tylko początek! − napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele firmy.

Czym zajmuje się Kamalion? Firma należy do grupy La Casa De Las Carcasas i specjalizuje się w sprzedaży akcesoriów – w swojej ofercie mają między innymi szerokiej gamy etui na telefony najpopularniejszych marek, szkła hartowane, podstawki do telefonów czy słuchawki bezprzewodowe. To miejsce dla wszystkich freaków, którzy dbają o swoje smartfony.

Pierwszy sklep stacjonarny Kamalion został otwarty 5 lutego w Gdańsku. Wszyscy, którzy chcieliby go odwiedzić, mogą to zrobić w Galerii Bałtyckiej.

Kamalion otworzy się również w Warszawie

Przedstawiciele marki Kamalion ze pośrednictwem mediów społecznościowych przekazali, że Gdańsk to tylko początek. Jak zaznaczają planują dalszą ekspansję, również nad Wisłą.

W tym roku otworzą salony w Krakowie, Katowicach, Kielcach, Poznaniu oraz Szczecinie. Na mapie planowanych punktów znalazła się również Warszawa. W 2024 roku w Polsce ma pojawić się łącznie kilkadziesiąt sklepów nowego brandu.