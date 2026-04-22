Znasz ich? To najgroźniejsi przestępcy poszukiwani w Warszawie

Poszukiwani w stolicy

Komenda Stołeczna Policji udostępnia wykaz osób poszukiwanych, dzięki czemu możemy zapoznać się z aktualną listą najbardziej ściganych osób oskarżonych o rozmaite przestępstwa. Sam fakt, że widnieją na tej liście pod imieniem, nazwiskiem i ze swoim wizerunkiem sugeruje, że są oskarżani o poważne złamanie prawa.

Za jakie przestępstwa są poszukiwane osoby ze zdjęć? To bardzo szeroki wachlarz, a na liście znajdują się takie naruszenia jak:

kradzieże,

oszustwa,

rozboje,

prowadzenie auta po pijanemu,

uchylanie się od płacenia alimentów,

korupcję,

znęcanie się,

wykorzystywanie seksualne,

handel narkotykami,

udział w zorganizowanej grupie przestępczej,

a nawet zabójstwa.

Część ze wskazanych osób posiada już wyroki sądowe i jest poszukiwana celem wykonania kary pozbawienia wolności.

W naszym wykazie uwzględniliśmy przede wszystkim przestępców poszukiwanych maksymalnie od dekady, chociaż w policyjnym rejestrze figurują też ścigani o wiele dłużej. Udaje im się ukrywać przed wymiarem sprawiedliwości nawet kilkadziesiąt lat. Doświadczenie uczy, że najczęściej takie osoby przebywają poza granicami kraju, posługują się fałszywą tożsamością i zmienionym wizerunkiem, bądź też po prostu już nie żyją. Mimo to stróże prawa nie ustają w wysiłkach zmierzających do ich schwytania i doprowadzenia do procesu.

Znam osobę ze zdjęcia. Co robić?

Jeśli rozpoznajesz którąś z osób wskazaną w policyjnej galerii lub też masz wiadomości na temat jej obecnych losów bądź też miejsca pobytu niezwłocznie skontaktuj się ze służbami. Można wybrać kontakt z dowolną placówką policji w Warszawie lub też na stronie Komendy Stołecznej Policji odnaleźć daną poszukiwaną osobę i wybrać wskazany przy niej numer kontaktowy do tej jednostki warszawskiej policji, która prowadzi daną sprawę.

Policjanci gwarantują zgłaszającym pełną anonimowość.

Sprawdzamy, kogo obecnie najpilniej ścigają warszawscy funkcjonariusze. Sprawdź naszą galerię poniżej i na górze strony:

