Groźny wypadek na Pradze-Południe. Motocyklista wjechał wprost pod tramwaj

Dramat na Pradze-Południe. Motocykl zderzył się z tramwajem

Poważne zderzenie motocykla z tramwajem miało miejsce na terenie warszawskiej Pragi-Południe. Całe zajście wyglądało niezwykle dramatycznie dla świadków.

- Około 15:20 w alei Waszyngtona doszło do zdarzenia z udziałem motocykla. Kierujący jednośladem w trakcie wykonywania manewru skrętu w prawo w ulicę Międzyborską wjechał pod nadjeżdżający tramwaj linii 74 - przekazał nam mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.

Za kierownicą jednośladu siedział 51-letni obywatel Turkmenistanu, który ze względu na odniesione rany musiał zostać niezwłocznie przetransportowany do placówki medycznej. Stan poszkodowanego mężczyzny uniemożliwił funkcjonariuszom przeprowadzenie badania alkomatem na miejscu wypadku.

Żadna inna osoba biorąca udział w tym incydencie, wliczając w to motorniczego oraz osoby podróżujące składem szynowym, nie odniosła obrażeń w wyniku zderzenia.

Zaraz po zderzeniu kierowca jednośladu wraz ze swoją maszyną miał być wleczony przez kilkanaście metrów wzdłuż szyn.

Do akcji błyskawicznie zadysponowano służby ratunkowe, między innymi strażaków, funkcjonariuszy policji oraz załogę pogotowia ratunkowego. Medycy najpierw zabezpieczyli rannego na miejscu, po czym zabrali go na oddział szpitalny.

Wypadek wygenerował duże problemy dla pasażerów warszawskiej komunikacji miejskiej w tej części miasta. Warszawski Transport Publiczny informował o konieczności wprowadzenia objazdów dla tramwajów oznaczonych numerami 74 i 9, co przełożyło się na spore opóźnienia w rozkładzie jazdy.

Wypadek tramwajowy w alei Waszyngtona, 22.04.2026 roku:

