Żółto-niebieska "niespodzianka" dla rosyjskich dyplomatów. Barwy Ukrainy na asfalcie przed ambasadą Rosji

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-08-23 20:47

W Narodowe Święto Flagi Ukrainy grupa aktywistów zorganizowała happening przed ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Na jezdni przed budynkiem rozlano farbę w kolorach żółtym i niebieskim. Akcja miała na celu wyrażenie solidarności z Ukrainą i przypomnienie o trwającej wojnie. Na miejscu pracowali policjanci.

Flaga z farby na Belwederskiej

W sobotnie przedpołudnie, w Narodowe Święto Flagi Ukrainy, aktywiści przygotowali nietypowy happening na ulicy Belwederskiej w Warszawie. Przed ambasadą Rosji rozlano żółto-niebieską substancję, tworząc ogromną flagę Ukrainy.

Protest odbył się pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”. Uczestnicy mieli transparenty i plakaty z przekreślonym wizerunkiem Władimira Putina. Wśród organizatorów znalazły się m.in. Fundacja Otwarty Dialog, KOD, Euromaidan Warszawa, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Akcja Demokracja oraz Lotna Brygada Opozycji.

Policja i sprzątanie ulicy

Podczas akcji interweniowała policja. – Funkcjonariusze wylegitymowali 14 osób, zabezpieczyli próbki substancji i wezwali służby miejskie przekazał TVN24 mł. asp. Bartłomiej Śniadała z KSP.

Na miejsce przyjechało pogotowie porządkowe. 

"Kolory oporu przypomną im o barbarzyństwie"

Marcin Mycielski z Fundacji Otwarty Dialog, organizator sobotniego happeningu, tłumaczył, dlaczego aktywiści zdecydowali się na taki gest:

– Wczoraj Rosja świętowała dzień swojej flagi. Nie możemy dopuścić, by przedstawiciele tego reżimu cieszyli się barwami kojarzonymi z dyktaturą, opresją i ludobójstwem. Dziś, patrząc przez okna ambasady, widzą jedynie kolory wolności i oporu, które mają im uświadomić ich barbarzyństwo – mówił w rozmowie z RMF FM. – Żółty symbolizuje spalone przez Rosjan pola, a niebieski niebo, które wykorzystują do mordowania cywilów dronami – dodał.

Solidarność z Ukrainą

Happening był wyrazem wsparcia dla Ukrainy, która od ponad trzech lat broni się przed rosyjską agresją.

– Pokazujemy, że Polacy nie zapomnieli i nigdy nie zapomną o Ukraińcach, którzy dzielnie walczą z Putinem. Stoimy ramię w ramię z narodem ukraińskim – podkreślał Mycielski.

Aktywiści zaznaczyli, że ich akcja miała przypomnieć rosyjskim dyplomatom o zbrodniach reżimu i odbyła się tuż przed Dniem Niepodległości Ukrainy, obchodzonym 24 sierpnia.

Źródło: RMF FM, TVN24

PROTEST
PUTIN
UKRAINA
WOJNA
ROSJA
WARSZAWA
FLAGA