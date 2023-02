i Autor: Shutterstock Żona się modliła, on pił alkohol pod kościołem. Pijanego seniora zatrzymała policja

Znudziła go msza?

Do incydentu doszło w powiecie lipskim podczas niedzielnej mszy świętej. Czujny świadek zdarzenia zawiadomił policję, gdy tylko zauważył, że starszy mężczyzna wyszedł z kościoła przed zakończeniem mszy świętej, wsiadł do auta i zaczął pić alkohol! Gdy senior wraz z żoną wracali do domu, zatrzymała ich policja.