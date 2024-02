Zoperowali Tadziowi kręgosłup, gdy był jeszcze w brzuchu mamy. O Szpitalu Bielańskim mówi cały świat

Lekarze, którzy dają nadzieję mamom

Doktor Robert, doktor Beata, doktor Małgorzata, Iga i Katarzyna - to tylko część zespołu lekarzy ze szpitala Bielańskiego, który potrafi wykonać zabieg na serduszku wielkości truskawki, w ciele dziecka znajdującego się jeszcze w brzuchu mamy. Wykonali też niedawno pierwszą na świecie (!) transfuzję krwi w ciąży bliźniaczej od jednego maluszka do drugiego.

Sara i jej synek Tadeusz są najlepszym przykładem ich umiejętności. Rok temu - 2 lutego, gdy Tadzio był jeszcze w brzuchu i miał 24 tygodnie, miał zoperowany rozszczep kręgosłupa. Była to pierwsza taka operacja w Bielańskim. Kiedyś takie zabiegi można było zrobić dopiero po narodzinach dziecka. - To na pewno była trudna decyzja, gdy wtedy usłyszałam o operacji, ale dziś, gdy patrzę na Tadzia, to wiem, że nie mogła być inna i jestem ogromnie wdzięczna panu Robertowi i całemu zespołowi - mówi „Super Expressowi” Sara Maniewska-Ogórek, która wczoraj odwiedziła lekarzy z Bielańskiego, gdy wpadł tam też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Takich lekarzy nam potrzeba!

- W ubiegłym roku przeprowadziliśmy 70 zabiegów wewnątrzmacicznych. Prowadzimy też szkolenia na świecie. Mamy w planach kolejne innowacyjne operacje. A te najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane? To właśnie takie jak u Tadzia i pani Sary, na kręgosłupach płodu. Wiążą się one z wielogodzinnym zabiegiem i preparowaniem tkanek. To jest trudne i precyzyjne - przyznaje dr. Brawura-Biskupski-Samaha. A ekspertki od pionierskiego zabiegu transfuzji dziecka krwi w łonie matki mówią: - Nie ma dla nas lepszego prezentu, takiego odroczonego prezentu, niż wizyta mamy z dzieckiem. Wtedy dopiero możemy zobaczyć efekt naszej pracy. Dyrekcja Szpitala Bielańskiego z takiej ekipy może być tylko dumna. - To bardzo buduje, nobilituje, a mnie duma rozpiera! W medycynie chodzi o to, żeby się rozwijać a my tu stwarzamy do tego warunki. I cieszę się, że to się może dziać w naszym miejskim szpitalu - mówi nam szefowa Bielańskiego, Dorota Gałczyńska-Zych.

Prezydent Warszawy dumny ze stołecznych lekarzy

Dumy z tak wybitnych lekarzy w stołecznym szpitalu nie kryje również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Jedne z najtrudniejszych możliwych zabiegów do przeprowadzenia. Jeden z niewielu zespołów na świecie, który je przeprowadza. I jedni z ich szczęśliwych pacjentów. A to wszystko w @warszawa. W miejskim Szpitalu Bielańskim" - napisał na platformie X po wizycie w Szpitalu Bielańskim. "Dzięki fantastycznemu zespołowi naszej placówki mały Tadzio mógł przejść bardzo skomplikowaną operację na rozszczep kręgosłupa jeszcze przed narodzinami, w brzuchu swojej mamy - Sary. Dziś Tadzio jest zdrowym, uśmiechniętym jednolatkiem. To jedna z tych historii, które najbardziej wzruszają, cieszą, a także pokazują głęboki sens inwestycji w najnowocześniejszą opiekę zdrowotną" - dodał.

