i Autor: Pixabay Zostań opiekunem słoni i nosorożców. Warszawskie ZOO szuka pracowników

Praca szuka człowieka

Zostań opiekunem słoni i nosorożców. Warszawskie ZOO szuka pracowników

Stołeczne ZOO szuka opiekuna - najlepszego z najlepszych – który dołączy do ośmioosobowego zespołu pełnego pasji zajmującego się słoniami, nosorożcami, góralkami, golcami i ryjówkami. Rekrutacja trwa do 14 stycznia 2023r. Gdzie wysłać swoje CV? Jakie warunki trzeba spełniać, by otrzymać tę posadę? Czego od kandydatów oczekuje pracodawca? Szczegóły w artykule.