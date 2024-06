CO SIĘ STAŁO?

Czy to już przesada?

Handel wrócił na Marywilską. Kupcy sprzedają przed spaloną halą, ale nie są pewni swojej przyszłości. „Nie wiemy, co będzie dalej”

Co dalej?

Małżeństwo z Mokotowa zostawiło dzieci i uciekło z Polski

Ta historia ma więcej pytań niż odpowiedzi. Pod osłoną nocy z 20 na 21 maja małżeństwo J. uciekło ze swojego mieszkania przy ul. Puławskiej w Warszawie, zostawiając dwóch synów. Bliscy zaginionych już następnego dnia zgłosili ich zaginięcie. Kobieta i mężczyzna po prostu wyszli z mieszkania zostawiając kartkę z wiadomością zaadresowaną do swoich dzieci. Napisali na niej, że „życzą im powodzenia w życiu”. Policjanci natychmiast zaczęli działać. – Sprawdzamy wszystkie możliwości i wszystkie informacje, które do nas docierają. Głównie prowadzimy swoje poszukiwania na terenach ogródków działkowych, skwerów, parków, ale również okolic rzek. Analizujemy zapis z kamer monitoringu – komentowała rok temu asp. Iwona Kijowska z mokotowskiej policji.

Para pierwszy raz była widziana kilka dni po zaginięciu w schronisku Murowaniec na Hali Gąsienicowej oraz na Słowacji. Według zapisu kamer monitoringu, zatrzymali się na jedną noc w pensjonacie u naszych południowych sąsiadów. Ślad po nich urwał się ponownie. Dopiero miesiąc później, pod koniec czerwca 2023 roku, zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z wydziału poszukiwań i identyfikacji osób Komendy Stołecznej Policji w czeskiej Pradze. Stwierdzili, że niebawem wrócą do kraju, ale tego nie zrobili.

Były współpracownik poszukiwanego mężczyzny wspominał w rozmowie z „Super Expressem”, że ten był szczęśliwym człowiekiem z pasją do podróży. Podczas jednej rozmowy wspomniał koledze z pracy, że gdyby miał portfel pełen pieniędzy, oddałby się podróżowaniu. − Mówił o tym 17 maja. Kilka dni przed zaginięciem − wspomina jego były współpracownik. – Sam inicjował rozmowy. Poruszał kilka rodzinnych tematów, mówił, że rzadko kłóci się z żoną i prowadzą spokojne życie. Opowiadał także o swoich synach − słyszymy dalej.

Pół roku później sprawa małżeństwa J. trafiła do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. 14 listopada 2023 roku sąd pozbawił małżeństwo J. władzy rodzicielskiej nad ich małoletnim synem, umieszczając go w tymczasowej rodzinie zastępczej. Postępowanie dotyczące drugiego dziecka zostało umorzone.

Sprawa zaginionych rodziców z Mokotowa została powierzona policjantom Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób @Policja_KSP . W sobotę z policjantami z KGP udali się do czeskiej Pragi. Ustalono miejsce pobytu poszukiwanych. Czynności z małżeństwem wykonali policjanci z Czech.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) June 21, 2023

Dr Mateusz Grzesiak ujawnia, co stoi za zaginięciem małżeństwa z Warszawy

– Być może zaburzenia psychiczne, skrajne wypalenie rodzicielskie, wpływ substancji psychoaktywnych, ukryte cele jak np. stanie się gwiazdami mediów - nie wiemy, co nimi kierowało. Ale wiemy, że w kraju w którym kamery są na każdym kroku nadal nie można ich znaleźć, a ich dzieci cierpią i są nadal traumatyzowane. To na nich powinniśmy się skupić – mówił w rozmowie z „Super Expressem” dr Mateusz Grzesiak, psycholog i wykładowca Akademii WSB.

Małżeństwo robiło wszystko, by nie dać się odnaleźć. Wszędzie płacili gotówką, nie mieli telefonów i nie posługiwali się dowodami osobistymi. – Rodzice od zawsze doświadczają stresu i wypalenia – ale dopiero na początku lat 80-tych belgijskie badaczki Isabelle Roskam i Moïra Mikolajczak jako pierwsze użyły terminu: wypalenie rodzicielskie. Ten syndrom ma trzy różne aspekty: przytłaczające wyczerpanie związane z rodzicielstwem i twoją rolą jako rodzica, poczucie dystansu emocjonalnego od swoich dzieci lub poczucie nieskuteczności jako rodzica wynikające z poczucie braku pewności co do swoich umiejętności dobrego rodzicielstwa – dodaje dr Grzesiak.