Zrywali asfalt w nowym tunelu. Teraz mają go otworzyć

Sulejówek. Zrywali asfalt w nowym tunelu. Teraz go otworzą

Wszystko wskazuje na to, że tym razem się uda. Po pechowym falstarcie w końcu kierowcy ruszą nowo wybudowanym tunelem. Otwarcie miało nastąpić już 1 października, jednak wszystko poszło nie tak. Podczas odbiorów okazało się, że asfalt nie spełnia wymogów i trzeba go położyć na nowo. Jak informowali nas wtedy urzędnicy z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wykonawca miał czas do 21 października. Otwarcie odbędzie się więc z prawie miesięcznym opóźnieniem. - Już jutro o 9 rano samochody pojadą nowo wybudowanym tunelem w Sulejówku – zapewnia MZDW.

Inwestycja, którą zarząd prowadził razem z kolejarzami zapowiadana była od 2016 r. Prace ruszyły dopiero w 2021 r. Oprócz bezkolizyjnego skrzyżowania z przejazdem kolejowym prace objęły też odcinek drogi 638, nowe chodniku, ciąg pieszo-rozwerowy i windy. Wykonawca przebudował również torowisko i skrzyżowania z drogami i dojazdami na posesje. Inwestycja kosztowała łącznie 80,3 mln zł, z czego ponad połowę zapłaciło PKP, a resztę Sejmik Wojewódzki do spółki z miastem Sulejówek.