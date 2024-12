ZTM tnie komunikację w sylwestra i Nowy Rok. Tak pojadą autobusy, tramwaje i metro

Jak co roku w okresie świątecznym i noworocznym rozkłady jazdy ulegną zmianie. Zanim wyjdziemy z domu na sylwestrową zabawę, warto najpierw sprawdzić, jak najłatwiej będzie dojechać na miejsce.

31 grudnia w ciągu dnia autobusy 29 linii pojadą według specjalnego rozkładu jazdy. Linie 110, 164, 198 i 201 pojadą na skróconych trasach. Auyobusy 196, 256, 263, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2, Z-8 nie wyjadą na trasy.

Wszystkie tramwaje pojadą jak w dzień powszedni. Ale będzie ich o wiele mniej. W godzinach szczytu odjadą odpowiednio co 5 i 10 min, a w pozostałych godzinach co 7,5 oraz 15 min.

1 stycznia wszystkie linie autobusowe pojadą tak, jak w każdy inny dzień świąteczny. Aż 28 linii nie wyjedzie jednak na trasy. 10 kolejny pojedzie na zmienionych kursach. Tramwaje będą jeździło co 10 i 20 min. Linie 13,14, 18 i 27 nie pojawią się tego dnia na torach.

Pociągi metra będą odjeżdżały wg specjalnego rozkładu. Linia M1 w godz. 6-10 i 19.30-23 będzie kursowała co ok. 7 min. a w godzinach 10-19.30 – co około 6,5 min. – Jak co roku spodziewamy się mniejszej ilości pasażerów. W takie dni wiele osób bierze wolne. Nie ma też uczniów i studentów. Dostosowujemy w ten sposób podaż miejsc do zainteresowania przejazdami – tłumaczy Tomasz Kunert, rzecznik ZTM. Zapewnia przy tym, że miasto jest gotowe na szaleństwa sylwestrowej nocy. – W noc sylwestrową metro będzie jeździło przez całą noc. Dodatkowo na linie nocne wyślemy dziś autobusy przegubowe. Pomieszczą większą ilość pasażerów – dodaje.