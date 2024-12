i Autor: ARTUR HOJNY / SUPER EXPRESS

Podpowiadamy!

Sylwester w Warszawie na ostatnią chwilę. Gdzie się wybrać? [WYDARZENIA]

Nowy rok nadchodzi wielkimi krokami. W sylwestra tradycyjnie o północy złożymy sobie życzenia i wzniesiemy toast. Co, jeśli do tej pory nie zdążyliśmy zaplanować tej nocy? W Warszawie odbędzie się wiele imprez, na które warto się wybrać. Podpowiadamy do jakich miejsc warto będzie zajrzeć.