Sylwestrowy Patrol Animalsów. Oni będą ratowali zabłąkane zwierzęta

W sylwestra nie wszyscy będą hucznie świętowali lub po prostu odpoczywali w domach. Niektórzy wyruszą w ciemną i zimną noc w szczytnym celu. Grupy aktywistów jak co roku zareagują na wezwania o pomoc do zagubionych lub rannych zwierząt. – Wydarzenie odbędzie się w dniach 31.12-1.01 w godzinach 18:00- ok. 3:00 w tym czasie mobilizujemy się na terenie Warszawy i wyruszamy na patrole aby reagować na zgłoszenia o znalezionych, zaginionych lub rannych zwierzętach – informuje organizator akcji OTOZ Animals Inspektorat Warszawa.

Patrole wolontariuszy będą podzielone na trzy rodzaj: mobilne, piesze i stacjonarne. Pierwsi dojadą na miejsce zgłoszenia autem, drudzy będą patrolowali na piechotę, a trzeci monitorowali media społecznościowe wyszukując informacji o zaginionych i znalezionych zwierzętach.

Sylwestrowy Patrol. Gdzie zgłosić zaginięcie zwierzęcia?

Akcja potrwa od godz. 18 31 grudnia do ok. godz. 3 w nocy 1 stycznia. Zagubione zwierzęta w Warszawie i okolicach można zgłaszać po nr telefonu 723 300 200.