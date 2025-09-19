Grasował w warszawskich tramwajach. Policja zatrzymała recydywistę

Jak podaje podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Stołecznej Policji, zatrzymanie było możliwe dzięki czujności patrolu: – Patrolowcy, pełniąc służbę na terenie dzielnicy, zwrócili uwagę na mężczyznę, którego wygląd zgadzał się z wizerunkiem podejrzanego o kradzież zuchwałą, zerwanie z szyi 2 łańcuszków dzień wcześniej w tramwaju. Mundurowi zareagowali błyskawicznie, zatrzymali 32-latka, zweryfikowali swoje podejrzenia i jego tożsamość, a następnie przekazali do dalszych czynności policjantom z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu – relacjonuje policjantka.

Śledczy szybko ustalili, że to nie był odosobniony przypadek. Kilka tygodni wcześniej ten sam mężczyzna identycznie okradł inną kobietę.

Policjanci zebrali dowody, a zatrzymany usłyszał dwa zarzuty. Sprawa trafiła do prokuratury. – Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowy areszt wobec podejrzanego. ąd do wniosku się przychylił i zatrzymany trafi do aresztu – potwierdza podinsp. Węgrzyniak. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa–Praga Południe.

