Zuchwała kradzież w tramwaju w Warszawie. Policjanci zatrzymali recydywistę. Łańcuszki warte 10 tysięcy złotych!

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-09-19 7:54

Warszawscy policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież w tramwaju. Złodziej zerwał z szyi kobiety dwa łańcuszki o wartości 10 tysięcy złotych. To jednak nie było jego jedyne przestępstwo! Wpadł, bo patrol policji rozpoznał jego twarz. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa–Praga Południe, sąd zdecydował o tymczasowym areszcie.

Grasował w warszawskich tramwajach. Policja zatrzymała recydywistę

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Grasował w warszawskich tramwajach. Policja zatrzymała recydywistę

Jak podaje podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Stołecznej Policji, zatrzymanie było możliwe dzięki czujności patrolu: – Patrolowcy, pełniąc służbę na terenie dzielnicy, zwrócili uwagę na mężczyznę, którego wygląd zgadzał się z wizerunkiem podejrzanego o kradzież zuchwałą, zerwanie z szyi 2 łańcuszków dzień wcześniej w tramwaju. Mundurowi zareagowali błyskawicznie, zatrzymali 32-latka, zweryfikowali swoje podejrzenia i jego tożsamość, a następnie przekazali do dalszych czynności policjantom z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu – relacjonuje policjantka.

Śledczy szybko ustalili, że to nie był odosobniony przypadek. Kilka tygodni wcześniej ten sam mężczyzna identycznie okradł inną kobietę. 

Policjanci zebrali dowody, a zatrzymany usłyszał dwa zarzuty. Sprawa trafiła do prokuratury. – Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowy areszt wobec podejrzanego. ąd do wniosku się przychylił i zatrzymany trafi do aresztu – potwierdza podinsp. Węgrzyniak. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa–Praga Południe.

Polecany artykuł:

Zagłodziła 3-letnią Emilkę na śmierć. Wyrodna matka usłyszała wyrok
Myślała, że będzie jak na filmie. Anna A. była w ciąży, kiedy napadała na banki

Polecany artykuł:

Dramatyczne nagranie w sądzie. Tak zginął gitarzysta na Nowym Świecie w Warszaw…
Dramatyczne nagranie w sądzie. Tak ginął gitarzysta z Nowego Światu
22 zdjęcia
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA