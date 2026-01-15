Zwabili 17-latka i brutalnie pobili. Wśród oprawców 14-latek

Piaseczno. Brutalna napaść na 17-latka

Policjanci z Piaseczna dostali zgłoszenie o przemocy rówieśniczej. Sprawę zgłosiła matka pobitego przez kolegów nastolatka. - Kobieta poinformowała, że jej 17-letni syn został zaproszony przez kolegów na spotkanie, które miało odbyć się na terenie gminy Piaseczno. Gdy nastolatek dotarł na miejsce, zamiast spotkania czekała na niego brutalna napaść. Chłopiec był bity i kopany po całym ciele, a dwóch ze sprawców dopuściło się wobec niego skrajnie poniżających zachowań. Całe zdarzenie było także rejestrowane smartfonami - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Wśród oprawców 14-latek

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli intensywne działania. Zaledwie kilka godzin po zdarzeniu zatrzymano pierwszych nieletnich, a w krótkim czasie kolejne osoby odpowiedzialne za brutalną napaść. Jak się okazało, w zdarzeniu brało udział sześć osób: trzech nieletnich w wieku 14, 15 i 16 lat oraz trzy osoby w wieku od 17 i 18 lat. - Nieletni zostali przewiezieni i umieszczeni w Policyjnej Izbie Dziecka, natomiast pozostali młodzi mężczyźni trafili do policyjnych cel - poinformowała podkom. Gąsowska.

Następnego dnia nieletni zostali doprowadzeni do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Zapadła tam decyzja o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy. Z kolei 17-latek oraz dwóch 18-latków zostali doprowadzeni do Sądu Rejonowego w Piasecznie, który na wniosek Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, zastosował wobec nich tymczasowe aresztowani na okres 3 miesięcy.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie, a postępowanie ma charakter rozwojowy. - W toku dalszych czynności procesowych weryfikowane będzie, czy zatrzymane osoby brały udział w innych, także podobnych zdarzeniach, w tym tych o charakterze chuligańskim - przekazała podkom. Gąsowska.

Przemoc rówieśnicza to nie „żart”

Policja przypomina, że przemoc, poniżanie i publiczne upokarzanie drugiego człowieka nie są „żartem”, „zabawą” ani „konfliktem rówieśniczym”. Są przestępstwem zagrożonym karą do 12 lat pozbawienia wolności.

- W tym miejscu apelujemy do rodziców i opiekunów prawnych o zainteresowanie tym, co ich dzieci robią w wolnym czasie, w jaki sposób oraz w jakim towarzystwie go spędzają, a będąc w domu i korzystając z internetu - jakie treści tworzą lub oglądają. Współcześnie młodzi ludzie mają niemal nieograniczony dostęp do publikowanych treści. Filmy, zdjęcia czy też komentarze na które trafiają, nie zawsze dostosowane są do ich wieku i dojrzałości emocjonalnej. Dzieci i młodzież często nie zdają sobie sprawy również z tego, jak silny wpływ na drugiego człowieka mogą mieć ich słowa, umieszczane komentarze czy też publikowane obrazy. To co dla jednego jest chwilową emocją, dla innego może stać się źródłem lęku i wstydu - tłumaczą mundurowi.

