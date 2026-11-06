Zwabili go do samochodu pod pretekstem przeprowadzki. Potem wyciągnęli nóż

Do napadu miało dojść 23 sierpnia 2026 roku. Pokrzywdzonego zwabiono do samochodu pod pretekstem pomocy przy przeprowadzce.

Napastnicy mieli bić go pięściami, grozić nożem i przedmiotem przypominającym broń palną oraz zmusić do nagrania oświadczenia o uznaniu długu.

Zażądali 100 tys. zł, zabrali mu też posiadane pieniądze, paszport i kartę bankomatową.

Szukała pracy, miała tylko przejechać przez Warszawę. 23-latka została uwięziona. Czterech mężczyzn z zarzutami

Zwabili go podstępem. W samochodzie zaczęła się gehenna

Według ustaleń prokuratury do napadu doszło 23 sierpnia 2026 roku. Czterech mężczyzn w wieku od 18 do 23 lat miało działać wspólnie i w porozumieniu. Zwabili pokrzywdzonego do samochodu, proponując mu pomoc przy przeprowadzce. Gdy znalazł się w pojeździe, sytuacja przybrała dramatyczny obrót.

Oskarżeni mieli bić mężczyznę pięściami po twarzy, a także grozić mu nożem i przedmiotem przypominającym broń palną. Nie pozwalali mu opuścić samochodu, pozbawiając go w ten sposób wolności.

Chcieli 100 tysięcy złotych. Byli przekonani, że wygrał w kasynie

Na tym nie koniec. Według śledczych mężczyźni zmusili pokrzywdzonego do nagrania oświadczenia, w którym uznawał dług wobec innych osób. Zażądali również wydania 100 tys. złotych. Byli przekonani, że ich ofiara wygrała dużą sumę pieniędzy w kasynie. Zabrali mu także gotówkę, którą miał przy sobie, paszport oraz kartę bankomatową.

Czterech młodych mężczyzn stanie przed sądem

6 listopada 2026 roku Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom. Zarzucono im m.in. rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, pozbawienie wolności i zmuszanie do określonego zachowania.

Najpoważniejszy z zarzutów dotyczy rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi za niego od 3 do 20 lat więzienia. Wszyscy oskarżeni są obywatelami Ukrainy, podobnie jak pokrzywdzony.

Cała czwórka pozostaje w tymczasowym areszcie.