Zwyrodnialec rozjechał psa na oczach właściciela! Zwierzę zginęło w męczarniach

Zwyrodnialec rozjechał psa na oczach właściciela. Wyniki sekcji zwłok zwierzęcia. Oskarżony usłyszał zarzuty

KOSZMAR NA URSYNOWIE

Szok! Sadysta rozjechał psa na oczach właściciela i uciekł! Dramatyczne zdarzenia miały miejsce 19 sierpnia 2022 roku na warszawskim Ursynowie. Mężczyzna wyszedł na spacer ze swoim ukochanym czworonożnym przyjacielem. Spuścił go ze smyczy, by pobiegał. Wtedy doszło do tragedii. Pędzący peugeotem 62-letni Sławomir O. z premedytacją wjechał w zwierzaka na oczach przerażonych świadków.