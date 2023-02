24-letnia Mia Nesti Baka nie żyje. 1,5 roku temu wylądowała na intensywnej terapii po udziale w "AlkoMaster"

Mia Nesti Baka, uczestniczka kontrowersyjnych zawodów i influencerka nie żyje. Tragiczne wieści o śmierci 24-latki przekazała jej siostra.

- Odeszła moja siostra Mia. W tej niewyobrażalnej dla naszej rodziny i bliskich tragedii bardzo proszę o poszanowanie naszej prywatności oraz wstrzymanie się z zapytaniami w wiadomościach prywatnych - napisała.

Nie żyje Mia Nesti Baka. Kim była?

Mia Nesti Baka zyskała popularność za sprawą działalności w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie obserwowało ją 50 tys. osób. Dziewczyna była również uczestniczką kontrowersyjnych zawodów "AlkoMaster", podczas których twórcy internetowi, celebryci i influencerzy odbywają pojedynki na picie alkoholu. Wszystko działo się pod koniec listopada 2021 roku. Dziewczyna wypiła zaledwie cztery kieliszki, ale to wystarczyło, by karetka zabrała ją do szpitala. Później Mia poinformowała, że trafiła na oddział intensywnej terapii. Zasugerowała, że ktoś dosypał jej czegoś do alkoholu.

- Ktoś mi coś prawdopodobnie dosypał, zaraz dostanę wyniki toksykologii. Ogólnie ledwo przeżyłam. Miałam zapalenie płuc, bo rzygałam czymś czarnymi i coś mi się wdało w płuca i mam coś jeszcze z wątrobą. Tak że gratulacje. Nie wiem jak byście się czuli na miejscu moich rodziców, którym lekarz powiedział, że w sumie to mogę umrzeć - pisała.

Przyczyny śmierci 24-latki nie zostały podane do informacji publicznej. Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

