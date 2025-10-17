29 lat i brutalna śmierć! Piękna modelka zginęła od ponad 20 ciosów nożem

Pamela Genini zaczęła swoją medialną karierę już w wieku 18 lat, biorąc udział w telewizyjnym show "L’isola di Adamo ed Eva". Z czasem rozszerzyła działalność na biznes, razem z przyjaciółką prowadziła markę odzieży plażowej i angażowała się w nieruchomości. Jej życie prywatne i zawodowe śledziły setki osób, a jej aktywność w mediach społecznościowych pozwalała fanom obserwować jej codzienne sukcesy. We wtorek 14 października 2025 roku życie młodej kobiety tragicznie się zakończyło. Sąsiedzi, zaniepokojeni dziwnymi odgłosami dochodzącymi z mieszkania, wezwali policję. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce musieli wyważyć drzwi, by dostać się do środka. Tam znaleźli ciało Pameli Genini oraz jej byłego partnera, 52-letniego Gianlukę Soncinę.

Nie żyje włoska modelka. Miała tylko 29 lat

Według lokalnych źródeł, Pamela Genini została zaatakowana nożem ponad 20 razy, obrażenia obejmowały szyję, plecy, ręce i nogi. Mężczyzna w momencie zatrzymania próbował się samookaleczyć i trafił do szpitala. Obecnie korzysta z prawa do milczenia i nie składał wyjaśnień.

Media podają, że Genini miała odwiedzić mieszkanie, aby porozmawiać z innym byłym partnerem, kiedy wpadła na Soncinę. Śledczy podejrzewają, że mężczyzna działał z premedytacją, wykorzystując posiadanie zapasowych kluczy. Według doniesień agencji ANSA, wcześniej groził kobiecie i niejednokrotnie nachodził ją w mieszkaniu. Relacja między Parą była burzliwa i naznaczona konfliktami, co mogło doprowadzić do dramatycznego finału.

Śledztwo nadal trwa. Funkcjonariusze gromadzą dowody, przesłuchują świadków i ustalają dokładny motyw działania napastnika. Prokuratura bada również, w jaki sposób Soncina zdobył dostęp do apartamentu i czy możliwe były wcześniejsze sygnały ostrzegawcze, które można było zignorować.

