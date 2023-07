50-letnia Justyna Steczkowska chwali się kaloryferem. Słono zapłaciła, żeby tak wyglądać! Ujawniamy

Małgorzata Foremniak zagrożona tasiemcem?! Zjadła coś, co każdy z nas wkłada do ust. Wszystko widać na nagraniu

Justyna Steczkowska dostała w genach nie tylko talent muzyczny, ale i świetną figurę. Wszystkie jej siostry mają równie smukłe ciała, zgrabne nogi i wąskie talie. Ale przecież nic nie trwa wiecznie. Jusia, która bardzo skupia się na swoim wyglądzie, nie pozwala sobie na to, by po 50-tce stracić formę.

- Jeśli chcesz mieć formę, mając lat 50, tak jak ja, no to nie ma zmiłuj. Trzeba wstać z kanapy, trzeba się ruszać, trzeba ćwiczyć, trzeba pamiętać o tym, że ciało jest przekaźnikiem emocji, twoim wielkim skarbem i szanować je. Nie mówię obsesyjnie o nie dbać, chociaż każdy niech robi, co lubi, ale uważam, że należy szanować swoje ciało. A ono potrzebuje ruchu, potrzebuje naszej miłości, akceptacji i zdrowia. Czyli zbilansowanej diety, zrzucenia ciężkich emocji z siebie, ładowania go pozytywną energią, którą na pewno sport w nas wyzwala w dużej mierze – opowiedziała ostatnio w rozmowie z Plotkiem.

To, że jej sposoby na zgrabną sylwetkę działają, Justyna Steczkowska udowodniła podczas kolejnych w tym roku wakacji. Tym razem wybrała się w rejs po Chorwacji. Do sieci wrzuciła zdjęcia i filmiki, na których jak zawsze reklamuje jakieś produkty i zaśmiewa się do kamerki. I wije się w bikini. Justyna jest bowiem świadoma swoich atutów i wie, że ma świetne ciało.

Sporo w nie jednak zainwestowała - nie tylko czasu i energii, ale i pieniędzy. Justyna Steczkowska trenuje bowiem w specjalnym kombinezonie, który podłączany jest do prądu. Jusia ma go na własność, a jego wartość to ponad 17 tys. zł. Ale, jak widać, opłacało się, bo na wakacjach pieśniarka może pochwalić się kształtnymi pośladkami i kaloryferem na brzuchu.

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentuje się Justyna Steczkowska w bikini.

Justyna Steczkowska bezwzględnie łamie przepisy drogowe Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.