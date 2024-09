51-letnia Aneta Glam ma brzuch jak Doda. Zobaczcie, co kryje się pod ubraniami

Co za historia!

Na instagramowym profilu Anety Glam pojawiły się jej zdjęcia w skąpym stroju kąpielowym. 51-letnia celebrytka pozowała do fotek ubrana jedynie w zielone, mocno powycinane bikini, które odsłoniło i ponętny dekolt, i brzuch gwiazdy telewizji. Wbrew pozorom, ten ostatni szczególnie zwracał uwagę.

Ujęcia, na których widać umięśnione ciało Glam, przywodzą na myśl minisesję, w której ostatnio wystąpiła Doda! 40-letnia piosenkarka pokazała swój płaściutki brzuch, który nie dość, że jest pozbawiony tłuszczu, to jeszcze twardy jak skała. Takim samym może poszczycić się Glam, która jednak jest o 11 lat starsza. Niedawno hucznie obchodziła 51. urodziny, ale wiek to przecież tylko liczba.

Aneta Glam jest weganką. To dlatego wygląda tak dobrze?

Milionerka żyje jak pączek w maśle, ale masła zdecydowanie nie jada. I to nie tylko ze względu na jego wysoką kaloryczność, a głównie przez odzwierzęce pochodzenie. Aneta Glam jest weganką. Nie je mięsa, ale także jajek, mleka czy właśnie masła. Poza tym nie nosi rzeczy wykonanych ze zwierzęcej skóry. Wegańskie jest nawet jej auto!

Glam głośno mówi o swoim sposobie odżywiania, który jednocześnie jest stylem życia. Gwiazda stara się dzielić wiedzą na temat wegańskich dań, ale też zachęcać do niejedzenia zwierząt. Jej perfekcyjna sylwetka to środek do celu.

"Mięso przestałam jeść, jak miałam 11 lat, nabiał 4 lata temu, ryby 2 lata temu" - zdradziła Glam w jednym z komentarzy.

Aneta Glam jak Doda! Tylko zerknijcie na ich brzuchy

Ostatnio Doda chwaliła się brzuchem płaskim jak deska i twardym jak stal. Teraz zrobiła to Aneta Glam. Panie dzieli spora różnica wieku, ale łączy zamiłowanie do treningów siłowych i zdrowego stylu życia.

"Wyglądasz na 31", "Anetka figurę masz super i dużo zdrówka", "Pani Aneto, wygląda Pani wspaniale ❤️ Jestem 10 lat młodsza, a figury zazdroszczę, bo nawet jako młoda dziewczyna nie wyglądałam tak pięknie" - chwalili Glam jej instagramowi fani.

