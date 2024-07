Aneta Glam uwielbia greckie klimaty, dlatego, gdy tylko może, czas spędza właśnie w Grecji. 51. urodziny celebrowała w Mykonos w restauracji z pięknym widokiem. Plaża i morze był na wyciągnięcie ręki, ale Glam i jej goście woleli zostać wewnątrz. Bąbelki lały się strumieniami, a radosna jubilatka nie przestawała tańczyć. Została nawet oblana napojem, co wcale nie popsuło jej humoru, wręcz przeciwnie.

Wszystko fani Anety mogli obejrzeć na jej instagramowym profilu. To tam Glam umieściła nagrania z hucznej imprezy.

Aneta Glam miała urodziny. Jak je świętowała? Zerknijcie na jej strój!

Aneta Glam tego dnia miała na sobie białą mini ze złotymi dodatkami. Sukienka była wyjątkowo krótka i bardzo mocno powycinana. Więcej odsłaniała, niż zasłaniała! Jednak właśnie o taki efekt chodziło. 51-latka pochwaliła się figurą modelki - jej smukłe nogi prezentowały się doskonale nawet wtedy, gdy tańczyła bez butów, a na płaskim brzuchu nie dało się dostrzec ani jednej fałdki.

Jeszcze mniej pola dla wyobraźni zostało, gdy Glam radośnie wskoczyła do morza i pluskała się w ciepłej wodzie. Biała mini zaczęła prześwitywać!

Aneta Glam dzielnie staje w obronie zwierząt

Celebrytka w opisie do nagrań zwróciła uwagę na to, że nie jest szykowna, za to zabawna i szczęśliwa. Dodała, że osoby, które uważają, że mają klasę, siedzą w restauracji, jedząc homara, kurczaka albo stek, noszą kurtki, buty i markowe torebki wykonane ze skóry ściągniętej z biednych zwierząt. "Żyję najlepszym życiem, nie krzywdząc nikogo i to jest prawdziwe, czyste szczęście. To moja definicja prawdziwej klasy" - pisała.

Gwiazda telewizji, a konkretnie programów "Żony Miami" i "Królowa przetrwania", jest weganką. W sieci szerzy wiedzę na ten temat i stara się propagować styl życia odpowiedzialny wobec zwierząt. Ostatnio zmieniła nawet auto z rolls royce'a na jeepa, bo zależało jej na wegańskim wykończeniu i korzystaniu z luksusu bez krzywdzenia kogokolwiek.

