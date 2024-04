57-letnia wdowa w "Rolnik szuka żony". Gdy miała 34 lata straciła męża w wypadku

- Jesteś dojrzałym, opiekuńczym mężczyzną, który wierzy, że miłość może zdarzyć się w każdym wieku i widzisz się u boku Agaty? Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, Urząd pocztowy 121 z dopiskiem „Agata” - czytamy na stronie programu.

57-letnia wdowa jest wulkanem energii – zawsze uśmiechnięta, służy dobrą radą i bez wątpienia można nazwać ją prawdziwą gospodynią, która zawsze przyjmuje gości z radością, a drzwi jej domu są otwarte dla wszystkich. W wolnym czasie przebywa z rodziną, jeździ na fitness, ogląda filmy romantyczne; uwielbia też tańczyć - informuje dalej profil programu "Rolnik szuka żony".

- W związku najważniejsze jest dla niej to, aby wzajemnie się akceptować. Śmieje się, że do tej pory jej ideałem był wysoki, zadbany szatyn o ciemnej karnacji. Teraz jednak uważa, że to nie jest konieczny wymóg. Wierzy, że miłość może pojawić się nagle i wywrócić jej świat do góry nogami. Twierdzi, że życie zaczyna się po pięćdziesiątce i wiele pięknych chwil wciąż jest jeszcze przed nią. Czeka na opiekuńczego, dobrego mężczyznę, który będzie umiał ją zaskoczyć, zabierze na randkę, wypije z nią poranną kawę, a kiedy będzie miała zły dzień – przytuli i powie, że wszystko będzie dobrze - czytamy dalej.

Wiadomo, że Agata jest absolwentką I LO w Ostrołęce. W programie pojawiła się także jej córka, Milena oraz syn Hubert, z którym mieszka.

Do 11. edycji "Rolnik szuka żony" zgłosili się także: 23-letnia Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska z Pomorza, Beata (35 l.) z Wielkopolski, 23-letni Paweł z Podlasia, Rafał (32 l.) z Mazowsza, Christoph (35 l.) z Niemiec, Sebastian (44 l.) z Pomorza, Marcin (37 l.) z Mazowsza i Dominik (26 l.) z województwa opolskiego.

