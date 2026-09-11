68-letnia gwiazda żyje w celibacie. Seksbomba z "Nagiego instynktu" nie chce przelotnych romansów

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-09-11 17:32

Jej rola w filmie "Nagi instynkt" z 1992 roku na zawsze zapisała się w historii kina złotymi zgłoskami. Dzisiaj Sharon Stone ma już 68 lat i... zdecydowanie stroni od romansów. Ostatnio gwiazda postanowiła opowiedzieć o swoim podejściu do relacji damsko-męskich i wyjaśniła, dlaczego zrezygnowała z przelotnych przygód na rzecz celibatu!

Aktorka Sharon Stone na tle logotypu AFI. O jej życiu w celibacie przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock/ Shutterstock Sharon Stone

Swoją aktorską przygodę rozpoczęła na początku lat 80. od niewielkiego epizodu w produkcji Woody’ego Allena, jednak prawdziwy przełom nastąpił dziesięć lat później. Międzynarodową sławę przyniósł jej udział w "Pamięci absolutnej", ale to kultowa kreacja w filmie "Nagi instynkt" sprawiła, że okrzyknięto ją ikoną seksu. Słynna scena dziś kompletnie kontrastuje z jej nastawieniem do spraw sercowych, ponieważ gwiazda wybrała życie w celibacie.

Sharon Stone zagrała femme fatale w "Nagim instynkcie"

Rok 1992 był dla Sharone Stone przełomowy za sprawą roli Catherine Tramell w słynnym thrillerze. Ta kreacja zaowocowała nominacją do prestiżowego Złotego Globu, a jej sława wykroczyła daleko poza kino, czyniąc z niej światowy symbol seksu na długie lata. Kolejne lata obfitowały w liczne sukcesy zawodowe, a jej powrót w kontynuacji "Nagiego instynktu" był szeroko komentowany. Choć Amerykanka wciąż olśniewa swoich sympatyków na całym świecie, 68-latka w sferze prywatnej zupełnie nie przypomina filmowej uwodzicielki, z którą jest do dziś często kojarzona.

ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Krawczyk walczył o byt w USA. Nie wiedział, jaki dramat rozgrywał się za jego plecami

Seksbomba mówi o życiu w celibacie

W jednym z najnowszych wydań podcastu "Mayim Bialik’s Breakdown" popularna aktorka szczerze opowiedziała o swoich związkach. Sharon Stone szczerze uważa się za wartościową partnerkę i pozytywnie ocenia część swoich byłych partnerów. Dziś jednak doskonale zna swoje potrzeby i podjęła decyzję o trwaniu w celibacie. Jak mówi, liczy wyłącznie na mężczyznę, który wzbudzi w niej całkowitą pewność co do wspólnej przyszłości.

- Od jakiegoś czasu żyję w celibacie, ponieważ jestem po prostu w momencie, w którym naprawdę chcę być tylko z kimś, na kim mi zależy. Szukam kogoś, kto będzie moim towarzyszem, a nie tylko kimś, z kim uprawia się seks - powiedziała wprost.

Prywatne losy hollywoodzkiej aktorki obfitowały w liczne zawirowania. Najpierw stanęła na ślubnym kobiercu z producentem Michaelem Greenburgiem, a jej kolejnym mężem został dziennikarz Phil Bronstein, wspólnie z którym zdecydowali się na adopcję syna. Chociaż po rozwodzie na jakiś czas odebrano jej prawo do opieki nad dzieckiem, później wzięła pod swoje skrzydła jeszcze dwóch adoptowanych chłopców, a także wiązała się z wieloma partnerami w nieformalnych relacjach.

Polecany artykuł:

Sonda
Czy celibat dla księży powinien zostać zniesiony?
Julia z brytyjskiego "Love Island" we łzach! Wyznała, że już nie jest z Lorenzo
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SHARON STONE
NAGI INSTYNKT