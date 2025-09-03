72-letnia Magda Gessler w różu wdzięczy się jak nastolatka. I włoski jakby jaśniejsze

Znana restauratorka na promocji nowej edycji MasterChefa pojawiła się w kwiecistej sukni utrzymanej w odcieniach różu i beżu. Lekka, zwiewna tkanina pięknie układała się w promieniach światła, a całość podkreślała wdzięk i radosny charakter 72-letniej Madzi. Gessler zasiadła też na złotym tronie ozdobionym… widelcami, co jeszcze bardziej podkreśliło kulinarne konotacje wydarzenia. Trudno było oderwać od niej wzrok.

Dziewczęcy wdzięk 72-letniej gwiazdy

Choć gwiazda "Kuchennych rewolucji" od dawna udowadnia, że potrafi bawić się modą, to tym razem poszła w stronę subtelnej dziewczęcości. Czyli Magda Gessler jesieni życia "śmieje się w twarz" i odpowiada jej stylizacyjną wiosną. Gwiazda z uśmiechem pozowała fotoreporterom, delikatnie odgarniając włosy i prezentując swoje liczne naszyjniki. W tej stylizacji przypominała raczej młodą buntowniczkę mody niż poważną jurorkę kulinarnych programów.

Nie dało się nie zauważyć, że burza jej charakterystycznych loków wyglądała na odświeżoną. Włoski wydawały się jaśniejsze niż zwykle, co tylko dodawało całemu lookowi świeżości. W połączeniu z różową suknią i dziewczęcym makijażem Gessler wyglądała, jakby cofnęła się w czasie o kilka dekad - zobaczcie TO w naszej galerii.

Styl nie do podrobienia

Magda Gessler od lat stawia na modowe szaleństwo - jej garderoba pełna jest wzorów, kolorów i nieoczywistych dodatków. Fani pokochali ją właśnie za tę odwagę. Nie ma drugiej takiej postaci w polskim show-biznesie, która z niezwykłą lekkością potrafi łączyć artystyczny chaos z elegancją i sprawiać, że każdy występ staje się wydarzeniem. Nawet jak nie rzuca akurat talerzami...

Choć Magda Gessler na scenie i przed kamerami jest od dawna, wciąż potrafi zaskoczyć fanów. Jej pastelowa stylizacja i dziewczęcy wdzięk wywołały lawinę komentarzy w sieci. Wielu internautów zwróciło uwagę, że restauratorka wyglądała niezwykle świeżo i promiennie. Inni byli bardziej złośliwi...

Sonda Czy chciałbyś pójść coś zjeść do restauracji Magdy Gessler? Tak, marzę o tym! Nie, nie czuję takiej potrzeby. Po co? Jest milion innych restauracji.