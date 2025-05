75-latka z dekoltem do pępka skradła show na Met Gali 2025. Zobacz, kto jeszcze postawił na odważne wycięcia

Magda Gessler chce GŁODZIĆ Steczkowską przez pięć dni. To jej patent na wygranie Eurowizji?! Tylko u nas

Met Gala 2025 przeszła do historii jako wieczór odwagi, blasku i spektakularnych wycięć. Choć temat gali – "Superfine: Tailoring Black Style" – odnosił się do mistrzowskiego krawiectwa, wiele gwiazd postanowiło zaprezentować się w sukniach odsłaniających dekolty, ramiona, a niekiedy nawet… wszystko na raz. Ciała nie ukrywano – eksponowano je świadomie i stylowo. Przegląd najodważniejszych stylizacji udowadnia jedno: biust grał pierwsze skrzypce na czerwonym dywanie..

Vera Wang: niskie wycięcie i okulary XXL

75-letnia projektantka zaskoczyła na Met Gala nie tylko fryzurą z krótką grzywką, ale także odważną suknią własnego projektu. Vera Wang pojawiła się w jasnobeżowej kreacji z głębokim dekoltem, ozdobionej piórami i drapowaniami, które podkreślały każdy ruch sylwetki. Do tego duże okulary przeciwsłoneczne – absolutna nonszalancja ikony mody

Kim Kardashian i jej młodsza siostra na Met Gali

Nie byłoby gali bez zmysłowej stylizacji od Kim Kardashian. Tym razem postawiła na czarną, dopasowaną suknię z gorsetową górą i głębokim dekoltem, który przyciągał wzrok równie mocno co jej sylwetka. Look uzupełniły długie rękawy i tren. Młodsza z klanu Kardashian-Jenner zachwyciła w ciemnoszarej, połyskującej sukni z dekoltem, który eksponował ramiona i biust. Do tego głębokie rozcięcie na nodze – stylizacja godna nowoczesnej divy.

Gwiazdy błyszczały na czerwonym dywanie. Także mężczyźni postawili na wycięcia

Megan Thee Stallion zaprezentowała się w olśniewającej białej sukni z futrzanym wykończeniem, która odsłaniała ramiona i dekolt w kształcie serca. Wyglądała jak nowoczesna wersja Marilyn Monroe – seksowna, ale z klasą. Cardi B postawiła na kombinezon z głębokim dekoltem w kształcie litery V, który sięgał niemal talii. Kreacja Lizzo wyglądała, jakby składała się z dwóch części: gorsetu w stylu stanikowym i szerokiego, białego dołu. Dekolt w stylu pin-up eksponował biust, a całość przypominała teatralny kostium z lat 50. Nicki Minaj postawiła na czarną suknię z nietypowym, asymetrycznym dekoltem, który był jednocześnie wycięciem i ozdobą. Do tego mocne ramiona i drapowany dół.

Aktorka znana z serialu "Wednesday" zachwyciła w metalicznej sukni z gorsetowym, zaokrąglonym dekoltem, który eksponował biust i ramiona. Stylizacja Jenny Ortegi łączyła futurystyczny materiał z klasycznym fasonem.Nie tylko kobiety odsłaniały ciało. Alton Mason zaprezentował się w białym garniturze z marynarką bez koszuli – jego dekolt sięgał aż do pasa.

Dekolty na Met Gali 2025

Met Gala potwierdziła, że ciało znów wraca na salony – ale w kontrolowany, przemyślany sposób. Głębokie dekolty, gorsety, prześwity i wycięcia nie są już jedynie narzędziem do szokowania.