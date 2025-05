Szczery do bólu

To niezwykła wiadomość dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców warszawskiego Śródmieścia, szczególnie tych po sześćdziesiątce. Znana i ceniona na całym świecie wokalistka jazzowa, Urszula Dudziak, została powołana do Rady Seniorów Dzielnicy Śródmieście. Wiek? 81 lat – ale energia, pasja i otwartość, których mogłaby jej pozazdrościć niejedna trzydziestolatka!

Urszula Dudział dołącza do Rady Seniorów Dzielnicy Śródmieście

Decyzję o dołączeniu artystki do Rady podjęto podczas jednej z ostatnich sesji Rady Dzielnicy. To wydarzenie pokazuje, że władze dzielnicy chcą aktywnie włączać osoby z doświadczeniem życiowym i społeczną wrażliwością do działań na rzecz seniorów.

Członkostwo Pani Urszuli Dudziak w śródmiejskiej Radzie Seniorów to dowód jej ogromnej otwartości, charyzmy i wrażliwości. Liczymy, że jej zaangażowanie przełoży się na rozwój inicjatyw kulturalnych i kampanii społecznych

- podkreślił rzecznik dzielnicy, Mateusz Węgrzyn. Sama artystka nie kryje radości i gotowości do działania.

Czeka mnie na pewno bardzo ciekawy okres, ponieważ będę się dużo uczyła od moich radnych. I postaram się zrobić wszystko, co jest w mojej mocy, żeby seniorom tutaj w Warszawie, w Śródmieściu, żyło się lepiej, zdrowiej, wygodniej i szczęśliwiej

- mówi w specjalnym nagraniu zamieszczonym na profilu dzielnicy na Facebooku.

Czym zajmuje się Rady Seniorów?

Rada Seniorów to ciało doradcze, które reprezentuje interesy osób starszych wobec lokalnych władz. Zasiadają w niej mieszkańcy 60+, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem i pomysłami. Działają na rzecz poprawy warunków życia seniorów, współpracują przy organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i zdrowotnych.

Włączenie tak wyjątkowej osoby, jaką jest Urszula Dudziak, to także silny symbol – że wiek nie jest przeszkodą w działaniu, a wręcz przeciwnie – ogromnym atutem. Wokalistka od lat pokazuje, że można żyć z pasją i energią w każdym wieku. Jej obecność w Radzie to także szansa na nowe pomysły w dziedzinie kultury, integracji międzypokoleniowej i promocji aktywnego stylu życia po 60-tce.

Pani Urszuli serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej kadencji, która potrwa do 2028 roku. Wierzymy, że dzięki jej obecności głos warszawskich seniorów wybrzmi jeszcze mocniej – i że naprawdę „będzie się nam żyło lepiej, zdrowiej i szczęśliwiej”.

