81-letnia Anna Seniuk pojawiła się na pogrzebie Barbary Horowianki. Było wyjątkowo skromnie

Barbara Horowianka zmarła w jednym z warszawskich szpitali. Miała 94 lata i już od kilku nie grywała. Z przyjmowania dużych ról zrezygnowała jeszcze w latach 90., gdy straciła ukochanego partnera Mieczysława Voita. Ostatnio pojawiła się w jednym z odcinków "Na dobre i na złe" w 2016 r.

27 września odbył się pogrzeb tej lubianej gwiazdy, która miała na koncie aż kilkadziesiąt ról! Grała w "Daleko od szosy", "Stawce większej niż życie" czy "W labiryncie", występowała w teatrach.

94-letnią Barbarę Horowiankę pożegnano mszą, która rozpoczęła się o godzinie 12:30 w Kościele Środowisk Twórczych przy pl. Teatralnym 18 w Warszawie. Było minimalistycznie. Przy białym ołtarzu stanęła jasna urna z prochami aktorki. Została ozdobiona wiązanką białych kwiatów. Poniżej umieszczono tabliczkę z imieniem i nazwiskiem aktorki oraz datami urodzin i śmierci. Obok stanęło duże, czarno-białe zdjęcie Horowianki.

Nabożeństwo odprawiał ksiądz Andrzej Luter.

Po mszy nastąpiło odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu Stare Powązki.

Zwykle groby gwiazd toną w kwiatach, okazałych bukietach ze wstęgami, wieńcach, ale tutaj było inaczej. W kościele nie pojawiło się zbyt wiele wiązanek, nie bez powodu. Rodzina, planując pochówek, wzięła pod uwagę wolę samej Horowianki dotyczącą pogrzebu. Na nekrologu pojawiła się prośba:

Zgodnie z wolą zmarłej zamiast kwiatów prosimy o datki na rzecz pomocy kobietom-ofiarom wojny w Ukrainie do wystawionej w czasie pogrzebu puszki albo na konto Polskiej Akcji Humanitarnej.

To dlatego żałobnicy nie mieli ze sobą kwiatów, a te, które zdobiły urnę podczas mszy, były symboliczne.

Horowiankę pożegnało kilka gwiazd znanych z ekranów. Były Joanna Szczepkowska czy Anna Seniuk. 81-letnia gwiazda znana z "Czterdziestolatka" nieczęsto pokazuje się publicznie. Na pogrzeb Horowianki przyszła, podpierając się kulą.

Szczepkowska pożegnała Horowiankę przemówieniem. Tak opowiadała o aktorce, którą poznała jeszcze jako dziecko:

Barbara Horawianka i Mieczysław Voit bywali gośćmi moich rodziców. Jako nastolatka mogłam patrzeć na piękną kobietę, która z roziskrzonymi oczami i miłością, jak ktoś bardzo zakochany, patrzy na swojego męża, który z wdziękiem księcia sceny zabawia innych. Basia dokonała wyboru w swoim życiu, miała wszystkie atuty, by być w pierwszym rzędzie i błyszczeć jako gwiazda sceny. Schowała się w cień z miłości, po to, by stworzyć dom dla swojego, jak sama mówiła, męża, przyjaciela, kochanka i syna. Siłą rzeczy była też żoną, przyjaciółką, kochanką i matką.