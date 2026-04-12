86-letnia Emilia Krakowska tryska energią na premierze! Tę kreację gdzieś już widzieliśmy

Emilia Krakowska zachwyca na ekranie od ponad 60. lat

Emilia Krakowska (86 l.) jest jedną z największych gwiazd polskiego kina. Na scenie teatralnej zadebiutowała w 1964 roku i od tamtej pory konsekwentnie budowała swoją karierę. Z powodzeniem łączyła występy w teatrze z pracą na planach filmowych. Dziś może się pochwalić naprawdę bogatym dorobkiem, w którym nie brakuje cenionych produkcji.

Aktorka swoim talentem zachwyciła m.in. jako Jagna w ekranizacji "Chłopów" w reżyserii Jana Rybkowskiego. Jest to jej jedna z najwybitniejszych ról. Chętnie współpracowała z Andrzejem Wajdą, u którego stworzyła znakomite kreacje w "Brzezinie", "Weselu" i "Ziemi obiecanej". Obecnie Emilia Krakowska gra głównie w serialach.

Emilia Krakowska zaraża uśmiechem na premierze

Emilia Krakowska już dawno mogłaby przejść na aktorską emeryturę, ale nie chce porzucać planu filmowego. Chętnie pojawia się również na różnych premierach oraz ważnych wydarzeniach. Przed świętami pojawiła się na śniadaniu wielkanocnym w Domu Artysty Weterana w Skolimowie.

Z kolei kolei 11 kwietnia gościła na premierze spektaklu "Każdy twój telefon". I kolejny raz przyciągała spojrzenia. Aktorka uwielbia barwne stylizacje oraz różnego rodzaju dodatki - korale, perły, pióra czy wyraziste okulary. Jej znakiem rozpoznawczym są również kapelusze. Tego dodatku nie zabrakło również podczas sobotniej premiery. Emilia Kamińska wybrała barwny komplet, na który narzuciła swój ulubiony kwiecisty płaszcz. W takiej stylizacji już kiedyś pojawiła się na salonach.

