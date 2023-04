92-latek rzucił pannę młodą tuż przed ślubem! Powód szokuje. Rupert Murdoch odwołuje uroczystości

92-letni miliarder rzucił narzeczoną na krótko przed ślubem! Rupert Murdoch uznał, że 66-latka jest zbyt religijna i konserwatywna

Ślub 92-letniego Ruperta Murdocha i 66-letniej Ann Lesley Smith odwołany! Jak pisze "Vanity Fair", na przeszkodzie temu związkowi stanęły konserwatywne, religijne poglądy narzeczonej magnata prasowego. Podobno Rupert Murdoch czuł się "niekomfortowo" z tego powodu i zrozumiał, że on i Ann Lesley Smith zbyt się różnią, by mogli zostać mężem i żoną. W tej sytuacji bogacz odwołuje także zakup luksusowego apartamentu przy Central Parku, który miał stać się nowym miłosnym gniazdkiem pary. Sędziwy magnat prasowy Rupert Murdoch to właściciel między innymi Sky TV, The Sun, Times, Fox News i The Wall Street Journal. 92-letni miliarder zachowuje dziarskość i wigor, a żony zmienia jak rękawiczki. Dopiero co świat obiegły wiadomości o rozwodzie z czwartą żoną Jerry Hall, byłą miłością Micka Jaggera, a już Murdoch przygruchał sobie kolejną narzeczoną i planował szybki ślub. Ann Lesley Smith to higienistka dentystyczna, a zarazem... dawny kapelan policyjny i więzienny.

Wszystkie żony Ruperta Murdocha. Z jedną z nich ożenił się 17 dni po rozwodzie

Rupert Murdoch (91 l.) i Jerry Hall (65 l.) rozwiedli się po sześciu latach małżeństwa. Rozwód został sfinalizowany w sierpniu, Rupert Murdoch poznał nową miłość w następnym miesiącu. Rupert Murdoch poznał Jerry Hall w Australii w 2015 roku. Rok wcześniej po 14 latach małżeństwa rozwiódł się z trzecią żoną Wendi Deng w atmosferze skandalu - plotkowano, że Wendi zdradzała Murdocha z byłym premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem, czemu ona sama zaprzeczała. Pierwszą żoną Murdocha była Patrycja Booker (1956-1967), drugą Anne Mann (1967-1999). Z Wendi wziął ślub zaledwie 17 dni po drugim rozwodzie.

