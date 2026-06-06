A jednak! Polska wygrała Eurowizję 2026. To on zwyciężył w konkursie dla młodych muzyków. Kim jest Michał Stochel?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-06 21:37

Michał Stochel, bardzo utalentowany akordeonista, reprezentował Polskę podczas finału Eurowizji dla Młodych Muzyków 2026 w Erywaniu. I wygrał! To ogromny sukces polskiego muzyka, który jest dumą Podkarpacia. Kim jest Stochel?

Polska wygrała Eurowizję dla Młodych Muzyków 2026 w Erywaniu

To był wieczór, który przejdzie do historii polskiej muzyki! Polska znów zachwyciła Europę i sięgnęła po najwyższe laury w prestiżowym konkursie Eurowizja dla Młodych Muzyków. Bohaterem narodowego sukcesu został młody akordeonista Michał Stochel, który swoim fenomenalnym występem oczarował publiczność zgromadzoną w Erywaniu. Już od pierwszych dźwięków (wykonał III część Concerto Classico Mikołaja Majkusiaka) było jasne, że reprezentant Polski jest w znakomitej formie. Występ młodego muzyka zachwycał nie tylko perfekcyjną techniką, ale również niezwykłą dojrzałością artystyczną. 

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Droga do sukcesu nie była jednak łatwa. Michał Stochel wywalczył prawo reprezentowania Polski dzięki zwycięstwu w konkursie Młody Muzyk Roku 2026. Młody akordeonista pokonał wówczas grono utalentowanych instrumentalistów z całego kraju i otrzymał bilet do międzynarodowej rywalizacji. W Armenii musiał zmierzyć się z najlepszymi młodymi muzykami z Europy. Presja była ogromna, ale Polak nie dał się jej sparaliżować. Wręcz przeciwnie, na scenie pokazał pełnię swoich możliwości i udowodnił, że należy do ścisłej czołówki młodych instrumentalistów na kontynencie. Informacje o jego triumfie błyskawicznie obiegły media społecznościowe, a internauci gratulują Polsce kolejnego wielkiego sukcesu.

Kim jest Michał Stochel?

Michał Stochel to młody polski akordeonista, który zdobył tytuł Młodego Muzyka Roku 2026 i reprezentował Polskę podczas konkursu Eurowizja dla Młodych Muzyków 2026. Michał pochodzi z miejscowości Zarębki na Podkarpaciu. Uczy się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu. Gra na akordeonie od 7. roku życia i szczególnie ceni muzykę barokową. Wygrał konkurs Młody Muzyk Roku 2026, zdobywając również Nagrodę Publiczności. Widzowie mogli go wcześniej zobaczyć w programie "Mam Talent", w którym wystąpił dekadę temu. Wtedy miał 8 lat, teraz ma zaledwie 18 lat i wielki sukces na koncie. Niżej znajdziecie wideo z ogłoszenia wyników!

W przeszłości Polacy wygrali Eurowizję dla Młodych Muzyków trzy razy. Byli to Bartłomiej Nizioł (1992 r.), Stanisław Drzewiecki (2000 r.) i Łukasz Dyczko (2016 r.)

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