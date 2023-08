Adam Kawa nie żyje. Był autorem tekstu wielkiego przeboju Andrzeja Zauchy

TVP startuje z nowym programem religijnym! To reality-show o trzech zakonnicach!

Adam Kawa urodził się we Lwowie 28 października 1942 roku, a jako dwulatek wraz z rodziną opuścił rodzinne miasto i osiadł w Krakowie. W latach 60. studiował filologię rosyjską, historię i filologię polską. Debiutował na łamach "Głosu Nowej Huty" w 1960 roku. Autor na koncie miał teksty piosenek do albumu krakowskiej grupy Dżamble, to właśnie Adam Kawa był autorem tekstu "Wymyśliłem Ciebie", wielkiego przeboju Andrzeja Zauchy.

Nie żyje Adam Kawa. Miał 81 lat

Adam Kawa zmarł 21 sierpnia 2023 roku w Krakowie, o jego śmierci poinformował na Facebooku zespół "Dżamble", z którym poeta był związany.

- Dzisiaj pożegnaliśmy Adama Kawę, krakowskiego poetę, twórcę wspaniałego tekstu pt. "Wymyśliłem Ciebie" zespołu Dżamble, SPOCZYWAJ W SPOKOJU PRZYJACIELU - czytamy na Facebooku.

Adam Kawa w 2022 roku został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi.

