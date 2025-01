Adwokat Buddy zdradził stan jego konta w momencie aresztowania. Trzymajcie się!

To już oficjalne! Tomaszewska i Sikora znowu razem?!

Tyle kasy miał Budda, kiedy go aresztowali. Padniecie!

Budda stał się sławny nie tylko dzięki swojej pasji do szybkich i drogich samochodów, o której opowiadał na swoim kanale na youtube. Kamil L. był niezwykle szczodry wobec swoich fanów, czyli po prostu chętnie dzielił się ogromnym bogactwem. Na przykład podarował domki dla powodzian, dwukrotnie wrzucił ogromne pieniądze do puszki WOŚP, czy nawet rozdawał banknoty obcym ludziom na ulicy. Skąd Kamil L. miał tak wielkie bogactwo, że mógł je po prostu rozdawać?

O co Budda jest oskarżony?

Prokurator oskarża Buddę i Grażynkę m.in. o: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzanie podatku VAT, organizowanie nielegalnych loterii. Fani widzą w nim wirtuoza biznesu, który po prostu potrafi zarobić. Kamil L. rzecz jasna ma także wrogów, którzy zarzucają mu złe beziensowe praktyki.

Wśród ukochanych aut Buddy są m.in.: Rolls Royce Cullinam Mansory V12, Audi RS6, BMW M3 Touring, Toyota Supra, Nissan S13 The Nuke. "Wisienka na torcie", czyli Bugatti Veyron 1001 kosztuje w ok. milionów złotych. Nic dzinego, że majątek Buddy niezmiennie budzi ogromne emocje. Aż wreszcie część prawdy wyszła na jaw. Adwokat rozmowie w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zdradził, jakie środki zostały zabezpieczone na rachunkach Kamila L. i Aleksandry K. Teraz już jest jasne, że jakieś w wysokości 2 mln zł kaucji to były dla nich "drobne"...

Ile było na kontach Buddy i Grażynki?

W połowie października 2024, gdy doszło do zatrzymania Buddy i Grażynki prokuratura informowała, że w trakcie czynności zabezpieczono mienie należące do podejrzanych na łączną kwotę ok. 140 milionów złotych, w tym 51 samochodów, nieruchomości. Dokonano wówczas blokady środków na rachunkach na kwotę ponad 77 milionów złotych. Okazuje się, że większość tych kwot znajdowała się na rachunkach bankowych Kamila i Aleksandry! Adwokat Krzysztof Tumielewicz, w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet podał dokładną kwotę.

Majątek Kamila Labuddy jest "odmrażany", czy też zwalniany. Jest to związane z między innymi aktualnym stanem sprawy, a także potrzebami postępowania. Ponadto pamiętać należy, że Prokuratura zabezpieczyła w tej sprawie ok. 100 mln zł na rachunkach bankowych Kamila i Aleksandry, co stanowi ogromną kwotę pieniędzy. Pieniędzy pochodzących również z działalności gospodarczych niezwiązanych z "loteriami".

