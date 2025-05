Dorota Naruszewicz grała Beatę w "Klanie". Po 50-tce imponuje urodą

Beata z serialu "Klan" to dla fanów polskich telenowel postać legendarna. Mimo że od 2011 roku Dorota Naruszewicz nie gra już w tasiemcu TVP (jej rolę przejęła Magdalena Wójcik), to i tak dla rzeczy fanów "Klanu" jest jednym z symboli serialu. Co ciekawe, aktorka w ostatnich latach zdobyła sporą popularność w mediach społecznościowych. Często wrzuca tam zdjęcie i rozmaite komentarze. Beata z "Klanu" cały czas imponuje urodą, co oczywiście nie umyka uwadze internautów. Gwiazda jest już po 50-tce, a nadal wygląda bardzo młodo. Kilka lat temu wielkie emocje wywołały jej gorące fotki. Użytkownicy Instagrama zastanawiali się wówczas, czy Dorota Naruszewicz ma na sobie majtki! Tym razem żadnych wątpliwości już nie ma. Beata z "Klanu" poszła na całość! Niesłychane, co wyprawia! Zrobiła się afera. Zaczęło się jednak od... polityki.

Beata z "Klanu" 20 lat później. Jak teraz wygląda? Padliśmy z wrażenia

Beata z "Klanu" be majtek w jeziorze. "Hejt się wylał i będzie się lał. Ja na to też leję"

Dorota Naruszewicz przed wyborami prezydenckimi zachęcała do głosowania, używając hashtagów #trzask #prask. Nie wszystkim to się spodobało. Aktorka jednak atakami internatów się nie przejmuje. Właśnie dolała oliwy do ognia, publikując zdjęcie, na którym stoi bez majtek w jeziorze. Widać niemal całe pośladki Beaty z "Klanu".

Hejt się wylał i będzie się lał. Ja na to też leję. Za stara d**a jestem żeby się tym przejmować:) Pozdrawiam z pięknego świata. Do zobaczenia: w niedzielę na Bankowym o 12.00. i 1.06 przy urnach. Całusy Dorota

- napisała Dorota Naruszewicz, która tym samym najpewniej potwierdziła swoją obecność na "Wielkim Marszu Patriotów" zapowiedzianym przez Donalda Tuska. Pod zdjęciem i wpisem Beaty z serialu "Klan" zaroiło się od zachwytów. Głos zabrała nawet Barbara Bursztynowicz, czyli serialowa mama postaci granej przez Dorotę Naruszewicz.

Ojej! Dorotko brawo! Padłam z wrażenia! Fantastycznie!!!!

- napisała aktorka. Z kolei Tomasz Ciachorowski wysłał trzy wymowne czerwone serduszka. O komentarz pokusiła się także Anna Wendzikowska.

Kocham to zdjęcie

- stwierdziła dziennikarka.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniła się Dorota Naruszewicz, czyli Beata z "Klanu"

